В России закрывается компания по развитию космического туризма

Компания "Космокурс", занимавшаяся проектом строительства первого частного космодрома в Нижегородской области, объявила о своём закрытии. Об этом в интервью "РИА Новости" рассказал генеральный директор Павел Пушкин.

По словам руководителя "Космокурса", компания столкнулась с непреодолимыми трудностями в согласованиях требований к проекту с местными властями. Пушкин также сообщил о невозможности получить от Минобороны необходимые документы для проектирования туристической ракеты.

В компании работает 50 конструкторов ракетно-космической техники. Их предупредили об увольнении. Корпорация "Роскосмос" заявила, что ведёт консультации о найме работников "Космокурса" в одно из своих научных учреждений.

Компания "Космокурс" создана в 2014 году в рамках фонда "Сколково". Она планировала построить одноступенчатую возвращаемую ракету и космический корабль для туристических суборбитальных полётов. Испытания ракеты и капсулы намечались на 2022 год. Строительство космодрома в Нижегородской области планировали завершить в 2025 году. Предполагалось, что время полёта составит 15 минут, из них пять минут пассажиры могли провести в невесомости.

В 2020 году "Космокурс" была первой частной компанией, которую "Роскосмос" допустил к тендеру на создание ракеты-носителя. Конкурс компания проиграла.