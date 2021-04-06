Сергей Лавров и Джон Керри провели "случайную встречу" в Индии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри провели короткую встречу в Дели. Об этом сообщают СМИ со ссылкой источники в дипломатических кругах.

По данным СМИ дипломаты случайно заселились в один отель и там же провели переговоры. Их инициатором стала американская сторона. На встрече Лавров и Керри обсудили климатические вопросы.

В столице Индии Керри находится в рамках подготовки онлайн саммита по вопросам климата. Его созывает президент США в конце апреля. На виртуальную встречу приглашены 40 мировых лидеров, в том числе президент России Владимир Путин.

Пять лет назад Керри на посту госсекретаря США подписал Парижское климатическое соглашение. Во время президентства Дональда Трампа Соединённые Штаты из него вышли. Вернулись к сделке уже при Байдене.

В прошлом Лавров и Керри провели большое количество переговоров, в том числе по ситуации на Украине, в Сирии, Йемене, а также по ядерной программе Ирана, напоминает РБК. В июне 2015 года во время переговоров в Сочи Лавров подарил Керри футболку с символикой Победы, а также картошку и помидоры. "Дары Краснодарского края едут в Америку", — сообщил тогда российский МИД.