Юлия Навальная: "В тюрьму без паспорта – а в больницу только по паспорту?"

Жена Алексея Навального Юлия получила письмо от Александра Муханова, начальника колонии №2 в Покрове, где отбывает наказание Навальный. Муханов утверждает, что у администрации колонии нет паспорта политика и поэтому его не могут госпитализировать. Об этом Юлия Навальная сообщила у себя в инстаграме. На это обратили внимание журналисты правозащитного портала "ОВД-Инфо".

Муханов пишет, что без паспорта осужденного не могут также освободить условно-досрочно, и просит Юлию Навальную сообщить о месте нахождения документа. Начальник колонии ссылается на ст. 173 УИК. В ней о таком требовании ничего не сказано. В статье указано, что при отсутствии паспорта в личном деле заключенного администрация колонии должна заблаговременно принять меры по его получению.

"Гражданин начальник, а как же вам тогда устав и совесть позволили запихнуть человека без паспорта в тюрьму? В тюрьму без паспорта схапали, а в больницу – только по паспорту?" – пишет в соцсетях супруга политика.

Она также рассказала, что объявившему голодовку Навальному подкладывают в карманы конфеты. Также, по ее словам, в отряд политика принесли электроплиту, на которой жарили курицу.

Ранее во вторник полиция в городе Покров у колонии, где отбывает наказание Алексей Навальный, задержала нескольких человек. Среди них глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева, ведущий ютьюб-канала "Штаб Навального" Дмитрий Низовцев, люди в медицинских халатах и несколько журналистов. Их доставили в опорный пункт Покрова.

Телеграм-канал Avtozak Live уточняет, что среди задержанных корреспондент CNN Мэттью Чэнс и корреспондент "Белсат ТВ". Его имя не уточняется.

Ранее днём во вторник, 6 апреля, сторонники Навального, включая медиков из профсоюза "Альянс врачей", собрались у колонии №2 в Покрове. Они потребовали предоставить заключённому политику квалифицированную врачебную помощь.

Анастасия Васильева рассказала, что подала заявку на имя замначальника колонии с просьбой посетить Навального. По словам Васильевой, в посещении ей отказали. Васильева заявила журналистам, что команда "Альянса врачей" будет приезжать к колонии до тех пор, пока к Навальному не допустят врача или не переведут в гражданскую больницу.