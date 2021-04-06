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В Вооруженных силах РФ начались проверки боеготовности всех видов и родов войск

Владимир Путин и Сергей Шойгу, Москва, 23 февраля 2021

Контрольные проверки боеготовности за зимний период обучения начались в органах военного управления, соединениях и воинских частях Вооруженных сил РФ. Об этом объявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании, информирует ТАСС.

В обращении к командующему составу Вооружённых сил министр обороны потребовал обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники.

Проверкам подвергаются все виды и рода войск вооруженных сил. В Восточном военном округе проверку проводит комиссия Генерального штаба. Основные розыгрыши учебно-боевых действий пройдут на полигонах Цугол и Сергеевский Восточного военного округа.

В остальных военных округах, а также на Северном флоте контрольные проверки проводят командующие войсками.

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