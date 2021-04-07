Сергей Фургал заразился COVID-19 в СИЗО "Лефортово"

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заразился коронавирусной инфекцией в следственном изоляторе "Лефортово", где он находится под арестом по обвинению в организации убийств. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергея Фургала Михаил Карапетян.

По его словам, Фургал сдал тест на COVID-19 утром 6 апреля. Ближайшие две недели он не сможет встретиться с адвокатами из-за карантина. По словам Карапетяна, экс-глава Хабаровского края будет находиться под наблюдением врачей, но где именно он будет проходить лечение – не уточняется. Адвокаты подали ходатайство на имя руководителя следственной группы с просьбой изменить меру пресечения Фургалу на не связанную с нахождением под стражей. "Болезнь вызывает у всей команды адвокатов тревогу, так как ранее сам Фургал говорил нам о том, что у него будут проблемы с лёгкими в случае заболевания", - сказал Михаил Карапетян. Ранее в ходе обследования у Фургала была выявлена болезнь лёгких.

Несколько дней назад в интервью "Коммерсанту" Сергей Фургал заявил, что у следствия нет доказательств его вины, а также обвинил следователей в давлении и угрозах возбудить уголовные дела в отношении его близких родственников. Свое уголовное дело он назвал заказным.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко отметила, что у следствия есть достаточные доказательства вины обвиняемого, а заявления Фургала можно расценивать как "давление на суд".

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал с июля прошлого года находится под арестом по обвинению в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Экс-глава региона не признает вину. В Хабаровске и других городах России в 2020 году проходили акции в поддержку Фургала. Участники митингов требовали, чтобы суд на бывшим губернатором проходил в Хабаровске с участием коллегии присяжных.