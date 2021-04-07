Суд во Владивостоке обязал мэрию выделить квартиру семье, с 1972 года стоявшей в очереди на улучшение жилищных условий. Все эти годы шестеро очередников были зарегистрированы как малоимущие, двое из них скончались за время ожидания, сообщила региональная прокуратура.

Ведомство провело проверку по обращению местной жительницы и установило, что мэрия долгое время не предоставляла семье по договору социального найма квартиру, отвечающую санитарным и техническим нормам, — передаёт Сибирь.Реалии. Члены семьи, как утверждается, все 50 лет жили в квартире площадью 32 квадратных метра, предоставленной им вместо непригодной для жилья.

По российским нормативам, на семью из шестерых человек полагалась квартира площадью 108 квадратных метров. После смерти двух человек положенная оставшимся в живых площадь уменьшилась до 72 метров, отмечает прокуратура.