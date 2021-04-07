Вертолет Ingenuity пережил первую ночь на Марсе в автономном режиме

Вертолет Ingenuity отделился от марсохода Perseverance и впервые был размещен на поверхности Марса. Дрон пережил первую холодную ночь в автономном режиме: температура падала до минус 90 градусов по Цельсию. Специалисты NASA назвали это "большой победой". Появилась уверенность, что температурные колебания не отразятся на аккумуляторе и прочих системах вертолета.

До этого аппарат весом почти два килограмма находился внутри марсохода Perseverance. Именно ровер служит посредником для связи между Ingenuity и центром управления на Земле. Единственная миссия вертолета – протестировать летные возможности в разреженной атмосфере Марса, масса которой в 200 раз меньше земной. Испытания продлятся в течение 30 марсианских дней.

В ближайшие два дня сотрудники NASA займутся настройкой систем Ingenuity и сбором информации о них. В случае успешного прохождения тестов 11 апреля дрон попробует взлететь. Он станет первым аппаратом, который попытается совершить управляемый полет на другой планете.

Одна из главных целей самого Perseverance – выяснить, можно ли производить кислород из марсианской атмосферы. Результаты соответствующих тестов будут использованы в рамках будущей миссии по высадке человека на Марс.

В настоящее время компания SpaceX Илона Маска строит систему для колонизации соседней планеты и проводит испытания прототипов корабля Starship. Главная задача – научиться безопасно сажать корабль, который в будущем планируется использовать в том числе для отправки людей на Марс. Последнее такое испытание прошло 30 марта. Во время приземления прототип SN11, как и три его предшественника, разрушился. Маск заявил, что причиной аварии стала сравнительно небольшая утечка топлива в одном из двигателей.