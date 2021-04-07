Соболь, Штейн, Янкаускасу и Олегу Навальному отменили домашний арест

Московский городской суд изменил обвиняемым по "санитарному делу" Любови Соболь, Олегу Навальному, Люсе Штейн и Константину Янкаускасу меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.

Им запрещено покидать места жительства c 20 часов вечера до 6 часов утра, общаться с другими обвиняемыми, использовать любые средства связи "по обстоятельствам, которые касаются расследования уголовного дела", а также отправлять и получать почтовые и телеграфные отправления.