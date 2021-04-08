"Снова бряцают оружием". Соцсети о подготовке войны в Донбассе

Уже не меньше недели много новостей о переброске российских войск к границе с Украиной и, как следствие, слухов о скорой эскалации военного конфликта в Донбассе.

Военный обозреватель Павел Фельгенгауэр говорит о вероятности войны в интервью "Росбалту":

— Какие факты?

— Война через месяц.

— Вы уверены?

— Конечно, нет. Но в начале мая все будет готово. Решение принято. Тому несколько причин: закрытие пророссийских телеканалов в Украине, угроза ареста и суда над Виктором Медведчуком, арест Навального, Байден назвал Путина убийцей… Угрозы растут, причем стремительно. Многое не обсуждается в открытой печати, но мы наблюдаем очень дурные признаки.

Иван Курилла:

Он, вообще-то, известный военный аналитик, а не заполошный "политолог", так что причина нервничать есть.

Но он, конечно, осторожен, - возможно не значит будет. И тем не менее, внутреннее состояние российской государственности таково, что кому-то война может показаться выходом. Хорошей новости в этом нет, разве что режим может на этом кончится, - но слишком уж дорогой ценой.

Александр Морозов:

новости на НТВ в таком боевитом тоне, как будто Украина уже объявила войну. Видеоряд состоит из непрерывных колонн военной техники, перебрасываемой обеими сторонами, беспилотники реют над всем эфиром.

Габриэль Суперфин:

видели картинки с военной техникой, едущей к границам Украины? Это едут учителя русского языка с партами и учебниками.

Евгений Савостьянов:

Почему сейчас так много разговоров вокруг возможного полномасштабного возобновления военных действий на Украине? Потому, что совпали по времени осознание неразрешимости водной проблемы Крыма без Украины (что хорошо понимали в СССР - потому и присоединили полуостров к Украине) и меры по нейтрализации пророссийских информресурсов и политиков в Киеве с приходом к власти Байдена, при котором вовлечение Украины в партнёрство с США и её усиление выглядят вероятными.

Две основные версии - нападение России на Украину и нападение Украины на ОРДЛО.

В первом случае предполагаются задача-минимум - вода для Крыма, задача-максимум - разрушение независимой от России украинской государственности и Новороссия включая Приднестровье.

Во втором случае программа-минимум - сокращение отколовшихся территорий, программа-максимум - возвращение их под контроль Украины.

По меркам ВОВ цели России могут быть достигнуты в масштабах, как минимум, фронтовой операции, цели Украины - армейской.

На данный момент нет сведений о развёртывании какой-либо из сторон в масштабах, достаточных для реализации поставленных задач. Но намеченные Россией учения позволяют обеспечить развёртывание в таких масштабах.

Александр Жучковский:

Будет ли в ближайшее время обострение/наступление? Не уверен. Слишком много об этом говорят, слишком громко бряцают оружием, слишком демонстративно подтягивают людей и технику с обеих сторон. Практика показывает, что подобное нагнетание имеет скорее политический контекст, и чем чаще-громче о войне говорят — тем меньше её вероятность. Что не означает, что к ней не надо готовиться. Готовиться надо. Но и питать большие надежды на то, что "лёд тронулся" и сейчас одним махом мы этот узел разрубим, тоже не стоит. Такие настроения есть — донецкие военные воодушевлённо спорят, дойдём мы этой весной до наших административных границ или уже сразу до Днепра. На мой взгляд, ближайшие дни-недели большой войны ждать всё-таки не стоит. Случится она позже и для большинства неожиданно.

Вот что рассказывают на The Insider представители Conflict Intelligence Team:

На данный момент мы не наблюдаем очевидных признаков подготовки непосредственно к вторжению в Украину (например, российских колонн у самой границы вроде той, что видел британский журналист Шон Уокер в августе 2014 года). Имеющаяся у нас информация позволяет предварительно согласиться с выводами различных политологов о том, что цель переброски — запугать украинское руководство (в последнее время предпринявшее ряд шагов против лиц и организаций, которые в Украине считаются «агентами влияния» России), а также «проверить на прочность» новую американскую администрацию.

Николай Митрохин:

У Путина есть три базовые серьезные причины для войны или как минимум для давления на Украину, которые можно тасовать в любом порядке по степени приоритетности:

- фактический конец Минского процесса, включая окончания теневых соглашений с руководством Украины, что видно по судьбе Медведчука и его активов и прекращению перемирия на границе с ОРДЛО;

- вопрос крымской воды;

- вопрос внутрироссийской политической мобилизации по образцу 2014 г., то есть поддержку оппозиции и массовые протесты есть надежда успешно заместить поддержкой режима по причине того, что режим вступил во внешнюю драку за территории.

Война тут не обязательна, но можно попробовать надавить на Украину и её западных партнеров чтобы добиться решения хотя части проблем. Самые простые и логичные варианты - добиться послаблений со стороны Киева в отношении ОРДЛО и получить обратно днепровскую воду в крымский канал.

Если же воевать (ничего не получается добиться на переговорах (в том числе и тайных), почувствовали слабину, заело за живое амбиции), то есть опять же несколько вариантов:

"малый" - отодвинуть линию фронта от Донецка и Горловки, получить контроль над Донецком аэропортом, для чего надо взять Авдеевку, и другие территории вокруг Донецка. Будет стоить полторы тысячи жизней (как в Дебальцево), но технологически выполнимо за пару недель и силами маскирующимися под войска ОРДЛО и без большой международной реакции.

"средний" - реализовать многолетние обещания руководителей ОРДЛО "вернуть территории республик, оккупированные Киевом", то есть выйти на границы Донецкой и Луганской областей или хотя бы занять те территории где проводился "референдум" 2014 г. Это не возможно сделать без прямого вмешательства российской армии, будет стоит не менее трех-пяти тысяч жизней и неизбежно вызовет новые санкции.

- "большой" - выдвижение группировки из Крыма с целью захвата трассы канала, разгрома околокрымской группировки ВСУ. Далее возможно либо соглашение о взаимном использовании канала, либо "оставление контингента войск" для его использования. Это будет стоить примерно 300-500 жизней российских военных. Международный эффект будет громким, но результат его будет зависеть от итоговых договоренностей о судьбе канала.

- "малореальный" - широкомасштабное наступление российских группировок из Крыма и ОРДЛО, с целью временной или постоянной оккупации украинских территорий вдоль азовского побережья. Тут однозначно будет крупный международный эффект, в том числе с прекращением "Северного потока" и остановкой многих других связей и контактов.

Но чисто технически все эти варианты возможны (равно как и десантирование на всём черноморском побережье Украины). И собственно они сейчас и будут основными российскими "аргументами" в пока дипломатических и тайных переговорах. Вариант, что ВСУ сможет остановить и отбросить серьезное наступление с участием российских войск я всерьез (при всём уважении к украинским военнослужащим) не рассматриваю. Слишком несопоставимый уровень вооружений и количества войск. Если будут задействованы только "войска ОРДЛО" (и другие прокси российской армии), тогда, наверное, ВСУ их сдержит.

Но при этом я думаю и надеюсь, что с вероятностью 70-80% дело закончится бряцанием оружием и информационной кампанией.

Игорь Эйдман:

Есть три основные причины, почему Путин не остановится.

1. Его режим не способен долго существовать в мирных условиях. Без образа врага, военной урапатриотической виагры рейтинг власти быстро падает. Даже фейковые выборы становится проблематично проводить. Режиму необходимы постоянные "маленькие победоносные войны", чтобы держать население в состоянии "постоянного изумления", патриотического опьянения.

Скоро выборы в Госдуму, идет жестокая расправа над Навальным. Война все спишет. И от расправы над оппозицией отвлечёт и выборы поможет успешно провести.

2. Украина - идея фикс бесноватого. Он мечтает стать родоначальником третьего Рейха (после романовского и советского). А какая это Российская империя без Украины? Так, не Рейх, а фейк. Поэтому пока Путин у власти, он от Украины не отстанет, будет чередовать манипулятивные и насильственные попытки ее захвата.

3. Путин хочет сразу же показать Байдену свою отвязность и силу. Это как в тюрьме. В камеру заводят нового авторитета (Байдена). Старожил-смотрящий (Путин), чтобы поставить себя перед новичком, которого боится, пытается демонстративно избить какого-нибудь другого, не такого крутого зека. В роли объекта демонстрации силы может оказаться Украина.

Другой вопрос, будет ли этот виток агрессии масштабным, как предрекают некоторые военные эксперты. Думаю, нет. Дело в том, что путинский режим экономически не выдержит большую войну и неизбежные в этом случае беспрецедентные американские и европейские санкции.

Начавшееся военное обострение похоже на военный шантаж Зеленского и отчасти Байдена, которых Путин считает слабаками. Если он сразу получит жесткий отпор, новое масштабное вторжение не состоится.

Анатолий Несмиян:

В общем, пока ситуация стабильная, но с ярко выраженным трендом в одну сторону. На языке пропаганды это называется "игра мускулами", причем играет первую скрипку здесь как раз Кремль.

Технически все может закончиться и бряцаньем железяками. Но вообще-то говоря, в таких обстоятельствах риски становятся все менее предсказуемыми и управляемыми.

Единственной причиной, по которой Кремль может вмешаться и ввести войска на Донбасс, является довод о защите российских граждан, так как раздача паспортов создала на территории Донбассе анклав, где уже проживает порядка 350 тысяч новоиспеченных граждан России. Но закавыка в том, что как и с Крымом, это есть сугубо внутреннее объяснение - раздача паспортов вместе с гражданством особо никем не признается.

В общем, пока все идет в сюжете Карабаха, но вот произойдет ли срыв в прямые столкновения, сказать никто не может.

Оценивать шансы такого столкновения сейчас также не слишком перспективно, хотя "продать" такую войну российскому населению Кремлю будет крайне сложно. Сейчас не 14 год, и как минимум одна из пяти ключевых заповедей Сунь-Цзы (которые по сути являются необходимыми условиями достижения успеха) - об обязательном единении власти и народа в войне - сегодня невыполнима. Сплачиваться вокруг Путина желающих как-то не видно.

Григорий Голосов:

В связи с событиями, известными как концентрация войск на границе с Украиной. Не нужно быть специалистом по теории международных отношений, чтобы знать - такие события могут заканчиваться войнами, даже если никто к этому не стремится. Страшно даже задаться вопросом, насколько хуже станет жизнь большинства людей в России, если это произойдет. Но по поводу одного человека, Путина, можно с уверенностью сказать: ничего плохого. Будет, как и сейчас, сидеть у себя в роскошном бункере, бесплатно питаться вкусной и здоровой пищей, отдыхать в Сибири на природе. Часто слышу: зачем нам демократия, пробовали - не получилось, народ не подходит и т.д. Спорить не буду, не хотите - не надо. Но вот против безответственного правления, когда узкой группе у власти не становится хуже, если ее действия приводят к ухудшению положения народа, выступать стоит. Это, по нынешним дням, не негативная, а самая позитивная повестка дня.

Павел Пряников:

Наверное, сейчас в администрации Байдена молятся на то, чтобы затянуть Россию в войну на Украине.

Как в 1979 году Картер и Бжезинский молились, чтобы затянуть СССР в войну в Афганистане.

Чтобы это стало началом конца нынешней России.

А дальше уже через года два-три (может и быстрее) – Февраль, или Перестройка.

Настоящий радикальный оппозиционер сейчас обязательно должен быть за войну России и Украины, как Ленин и большевики в 1914 году («самое слабое звено империализма обвалится первым»).

И многие, кажется, готовы "затягиваться", от простых блогеров до членов парламента.

Константин Косачёв:

Риторика Киева в последние дни выстраивается в четко прослеживаемую и взаимоувязанную линию. Вот она, пять пунктов.

- Активизация темы вступления Украины в НАТО вплоть до вчерашнего нелепого заявления Зеленского, что только через членство в альянсе Украина решит проблему Донбасса;

- Активная обработка телефонными звонками Зеленского партнеров по НАТО с целью организации коллективного осуждения России с ее «войсками вблизи украинских границ»;

- Требование изменить Нормандский формат за счет включения в него США и Польши;

- Отказ от дальнейшего использования города Минска в качестве переговорной площадки, обвинения в адрес Беларуси;

- Нападки персонального характера на участников Контактной группы, угрозы выйти из нее.

Крайне опасно. Точно так же Саакашвили вел себя в 2008 году, а потом сначала подставил свою страну, а в конечном итоге - ее предал.

Судя по всему, двухлетние метания Зеленского, а как же выполнить предвыборное обещание урегулировать конфликт на Юго-Востоке, подошли к концу. Выбор сделан. Выбор в пользу силового сценария, прикрываемый демагогией о невыполнимости Минских соглашений, недоговороспособности ДНР и ЛНР, а также об агрессивности России. И в этом выборе нет места жителям Юго-Востока пока еще Украины.

Марат Баширов:

Украина продолжает терять объемы транзита газа и соответственно деньги. В этом разрезе обострение на Донбассе преследует помимо иных и такую цель: начать войну, втянуть Россию хотя бы на день и под этим соусом США заставят Берлин отказаться от "Северного потока - 2". Тогда в пиковые сезоны без транзита через Украину Европе будет сложно обойтись.



Сергей Колясников:

Украинскому карликовому фюреру остро нужна война в надежде на хоть какие-то гешефты и поддержку от хозяев. Газопровод СП-2 достраивается, вакцины в стране по прежнему нет, любые инициативы и начинания разваливаются еще до старта, государство в нищете и перманентном параличе.

Единственное, с чем стало хорошо за прошедшие с Майдана 7 лет - это русофобия и национализм. Вот с этим действительно порядок, толпы зигующих бандеровцев, "воины" ВСУ с шевронами гитлеровских карателей, запрет русского языка и пещерная русофобия, как общий итог.

Леонид Слуцкий:

Зеленский озвучил конечную цель всех провокаций последних дней - форсированное вступление Украины в НАТО, причем невзирая ни на горячую фазу внутриукраинского конфликта, ни на мнение народа, в том числе жителей Донбасса.

Только что произошла трагедия, в результате которой погиб ребенок. Возбуждено уголовное дело по факту его гибели, где в качестве основной версии следствия рассматривается атака беспилотника украинских ВС. Слышим ли мы извинения и соболезнования со стороны официального Киева? Нет, конечно. Наоборот, украинский режим заявляет о фейках, бежит жаловаться своим западным покровителям и снова просится в Альянс.

Заявления президента Зеленского о том, что только вступление Украины в НАТО остановит войну в ДНР и ЛНР, а ПДПЧ, мол, станет сигналом России – «вишенка на торте» всей кампании Киева по эскалации и намеренному обострению обстановки на Донбассе. Но подобная позиция не вернет Донецк и Луганск в зону украинского влияния, а наоборот, может способствовать реализации югославского сценария на Украине.

Игорь Прокопенко:

Не хочет Украина никакого другого Донбасса, кроме как побежденного. С выбитыми зубами и на коленях, вымаливающего прощение, и уже невооруженным глазом видно: для сегодняшней Украины - Донбасс приемлем только в качестве военного трофея… ⠀

⠀

Хочу оказаться плохим экспертом, но это означает, что не в апреле, так к уходу Путина (рано или поздно) – войну… Причем самую настоящую, и не стоит недооценивать ситуацию… Девяностотысячная украинская армия, вооруженная евро-американскими «доброжелателями», заведенная истерикой своих фашиствующих историков и жаждой крови – рвется с цепи, как съехавший с катушек пес, и хода ей обратно уже нет.⠀

⠀

Говорят, что донбасское ополчение против такой махины продержится не более трех суток. Скорее всего, это так. А что дальше? А дальше - море крови.

В украинских блогах тоже можно найти много воинственного (и часто просто неподцензурного), но преобладает, скорее, другой настрой.

Денис Юдин:

Надо понимать, что в Украине сейчас вообще нет какой-либо риторики, предвосхищающей войну. Никто, обличённый хоть какими-то мало-мальскими полномочиями, не предвкушает возможного конфликта с Россией, не рассказывает, как если что, мы сейчас ррраз, и отвоюем Донбасс и Крым. Нет никакой пропагандистской подготовки к чему-то вроде маленькой победоносной войны.

Есть только очень тревожное ожидание, совсем там с ума сошли северные соседи, или всё-таки есть какие-то аргументы, которые их смогут убедить не начинать войну.

Ну и понятные тоже очень тревожные вопросы: а если вдруг начнётся, сможем ли мы хоть как-то отбиться, и будет ли хоть какая-то помощь от союзников, кроме озабоченности.

То есть если вдруг вы слышите какие-то идеи, что Украина как-то стремится к возможному конфликту – то выкидывайте их сразу. У нас здесь нет ничего, что бы хоть отдалённо напоминало стремление к эскалации.

Лиза Богуцкая:

А если серьёзно, то тут несколько аспектов.

Первый - это Крым (вода). Второй - спасение рядового Райана. Двух. На букву М и на букву П.

Третье - вероятный и давно назревший перенос "Минска" в Варшаву, например. Опять таки, расширение новой платформы с включением в неё США и включение в переговорный процесс темы оккупированного Крыма. Короче, тут для него совсем не радужные перспективы.

А ведь так раньше было хорошо: "мертвый" Минский формат, забытый "в родной гавани" Крым, черно-серая гниющая часть Донбасса... Опять таки, Медведчук так хорошо продвинулся по политической лестнице и своему влиянию в Украине. Окреп, возмужал, каналами обзавёлся...

И тут вдруг все эти завоевания предыдущих лет могут накрыться медным тазом.

...

Будет ли наступление России на Востоке Украины и с Крыма? Всякое может быть. Но оккультный православный Путин любит все крупные события привязывать к религиозным датам. Поэтому время с Пасхи до 9 мая - самое то. Ведь день Победы для Путина- сродни религии.

Но честно говоря, это все выглядит как игры шизофреника. Его действия никогда нельзя просчитать. Ибо мы исходим из логики, а он - из паралогии.

...

Помните, как он недавно рассказывал российской молодёжи о том, какая древняя Россия? Мол, ещё с 10 века, когда князь Владимир крестил Киевскую Русь. И сразу же про то, что "квази-государства, которые были республиками в СССР, развалили великую Россию в 1991 году".

Короче, записки сумасшедшего.

...

Надо ли нам готовиться к масштабной войне?

Имея под боком ненормального соседа, к ней нужно быть готовым всегда.

С волками жить - по волчьи выть.