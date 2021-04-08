Gulagu.net: в Ангарске заключенный впал в кому после избиения

Заключенный исправительной колонии № 7 в Ангарске впал в кому после инцидента, произошедшего в ночь с 3 на 4 апреля. Об этом сообщил основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.
По его словам, сообщение о происшествии поступило на горячую линию Gulagu.net. Заключенный Максим Фетисов был доставлен в Больницу скорой медицинской помощи в Ангарске в крайне тяжелом состоянии, ему сделали операцию по трепанации черепа. "До сих пор Фетисов находится в крайне тяжёлом состоянии, без сознания, в глубокой коме и подключен к ИВЛ. Врачи сообщают, что прогнозы неутешительны", - сообщает Осечкин.
Источники Gulagu.net сообщают, что Фетисова избили на территории отряда №1. Вопрос о госпитализации заключенного сотрудники колонии решали в течение трех часов. По мнению Осечкина, длительное время его скрывали , ожидая наступления биологической смерти в колонии.
- В апреле 2021 года в колонии №15 города Ангарска заключённого Евгения Рыльского избили разработчики (заключенные, сотрудничающие со ФСИН). Пострадавшему сломали кости таза, врачи удалили ему селезёнку. В СИЗО №1 Иркутска избили арестанта Антона Грязнова, сломав ему руку.
- Весной прошлого года в исправительных учреждениях Иркутской области на основании заявлений заключенных, их родственников и адвокатов было заведено девять уголовных дел о превышении должностных полномочий сотрудниками ФСИН, об истязаниях и насилии в отношении осужденных. Ранее заключенные жаловались на пытки, в ходе которых у них выбивали показания о бунте в ангарской колонии ИК-15 в апреле в 2020.
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