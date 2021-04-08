В Новгороде главу ГИБДД осудили за взятки асфальтом и коньяком

Суд в Великом Новгороде приговорил к 7,5 годам колонии строгого режима главу Новгородского управления ГИБДД полковника Владимира Лонского. Ему также назначили штраф в 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, Лонской получил взятку от гендиректора компании ООО "Стоун Логистика" в размере 300 тысяч рублей и бутылки коньяка за 4 тысячи рублей. Деньги передали начальнику ГИБДД, чтобы груз, который перевозила фирма по Новгородской области, сопровождала патрульная машина.
Еще одну взятку Лонской якобы получил в виде 21 кубометра асфальтобетонной крошки, чтобы частная компания ООО "Техносфера" провела дорожные работы при строительстве гаража.
Свою вину полковник полиции признал частично.
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