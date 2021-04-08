ФСИН направила "психологов" к объявившим голодовку заключённым 

Несколько десятков заключённых исправительной колонии строгого режима №9, которая находится в городе Акбулак Оренбургской области, объявили голодовку. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил оренбургский интернет-портал Orenday.ru. Издание отмечает, что причины протеста, как и его требования, пока не ясны.

В пресс-службе регионального управления ФСИН подтвердили, что заключённые отказались от пищи, но заявили, что их всего несколько человек. По информации ведомства, речь идёт об осуждённых, которых ранее поместили в штрафной изолятор "за нарушения порядка отбывания наказания".

О требованиях, которые выдвигают объявившие голодовку, во ФСИН также не сообщили, подчеркнув лишь, что они "противоречат правилам внутреннего распорядка учреждения", а сама акция направлена на "дестабилизацию деятельности" колонии.

В ведомстве отметили, что в данный момент с голодающими "проводят разъяснительную работу" сотрудники колонии и "психологи".