Израиль не будет сотрудничать с судом в Гааге по Палестинской автономии

Израиль не будет сотрудничать с Международным уголовным судом в Гааге и не признает его решений в рамках расследования предполагаемых военных преступлений израильтян в Палестинской автономии с июня 2014 года. Об этом заявила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Израиль направил в суд письмо, в котором отверг все обвинения. В документе также отмечается, что у суда нет полномочий для проведения расследования.

В мае 2018 года Палестинская автономия подала заявление в прокуратуру Международного уголовного суда с просьбой расследовать преступления, которые, как утверждается, были совершены Израилем с 13 июня 2014 года. В декабре 2019 года прокуроры завершили предварительное расследование и решили, что ситуация в автономии подходит под критерии Римского статута. Это позволяет открыть в отношении Израиля полноценное расследование. Оно началось в марте.