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Израиль не будет сотрудничать с судом в Гааге по Палестинской автономии

Разрушения в секторе Газа, август 2014 года

Израиль не будет сотрудничать с Международным уголовным судом в Гааге и не признает его решений в рамках расследования предполагаемых военных преступлений израильтян в Палестинской автономии с июня 2014 года. Об этом заявила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Израиль направил в суд письмо, в котором отверг все обвинения. В документе также отмечается, что у суда нет полномочий для проведения расследования.

В мае 2018 года Палестинская автономия подала заявление в прокуратуру Международного уголовного суда с просьбой расследовать преступления, которые, как утверждается, были совершены Израилем с 13 июня 2014 года. В декабре 2019 года прокуроры завершили предварительное расследование и решили, что ситуация в автономии подходит под критерии Римского статута. Это позволяет открыть в отношении Израиля полноценное расследование. Оно началось в марте.

  • 12 июня 2014 года на Западном берегу Иордана были похищены трое еврейских подростков. Израильские власти обвинили в похищении радикальную палестинскую группировку ХАМАС. Трупы подростков нашли в конце июня. За время поисков израильские военные убили несколько палестинцев.
  • В начале июля начались обстрелы Израиля из сектора Газа – в основном по приграничным населённым пунктам. 7 июля израильское правительство приняло решение начать против палестинцев операцию под кодовым названием "Нерушимая скала". Она длилась 50 дней. За это время погибло около 70 израильтян – в основном военных. В секторе Газа, по данным палестинских медиков, погибли более двух тысяч палестинцев, ранения получили более 10 тысяч человек.

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