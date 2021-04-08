В Кремле разрешили Лаврову использовать в речи "любой лексикон" 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - отвечая на вопрос, согласен ли Кремль с заявлением министра иностранных дел страны, назвавшего накануне американскую политику "тупой" - сказал, что Сергею Лаврову можно использовать "фактически любой лексикон".

По мнению Пескова, слова Лаврова - адекватный ответ на "непредсказуемость, агрессивность, резкость и недружелюбие" политики США в отношении России. "Министр, как всегда, меток в своих формулировках", - резюмировал пресс-секретарь президента.

СМИ отмечают, что глава МИД России и ранее не ограничивал себя в лексиконе. В частности, комментируя предвыборную компанию в США, он заявлял, что вокруг неё много "пуссей", публично цитировал неназванного чиновника, считающего экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "долбанным психом", интересовался у грузинских журналисток не "больные" ли они, а самым известным высказыванием Лаврова стала его реплика на пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии в августе 2015 года, когда глава МИД РФ выругался матом и произнёс слово "дебилы". В адрес кого прозвучала эта реплика - до сих пор неизвестно.