С сайта Первого канала исчез сюжет с 14-летней предполагаемой женой Кадырова

На сайте российского Первого канала перестал быть доступен сюжет о конкурсе "Краса Чечни-2006", в котором участвовала 14-летняя Фатима Хазуева. Это произошло вскоре после публикации, в которой её назвали второй женой главы Чечни Рамзана Кадырова. Одновременно сайт опубликовавшего расследования издания подвергся хакерским атакам.

Расследование издания "Проект" вышло 7 апреля. В тексте утверждалось, что несмотря на официальный запрет в России полигамных браков, у Кадырова могут быть несколько жён, вторая из которых — Хазуева. У первой, официальной, супруги и Хазуевой издание нашло недвижимость общей стоимостью не менее 800 миллионов рублей. Это значительно превышает их официальные доходы — обе женщины трудоустроены чиновниками в администрации главы Чечни.

В 2006 году Хазуева, которой тогда было 14 лет, участвовала в единственном в истории современной Чечни конкурсе красоты. Фрагмент сюжета Первого канала о конкурсе "Проект" показал в своем расследовании. Сейчас вместо репортажа на сайте канала появляется сообщение о ошибке, обратило внимание издание. Возможно, это была единственная публично доступная видеозапись с ней.

Из четырёх материалов о конкурсе исчез только сюжет о ней, так что маловероятно, что репортаж удалили случайно, отмечает "Проект". Редакции не удалось связаться с представителями Первого канала.

После публикации материала о супругах Кадырова, увеличилось количество атак злоумышленников на сайт "Проекта", утром 9 апреля он на некоторое время перестал открываться, сообщает издание. Кроме того, на расследование поступали масссовые жалобы в ютьюбе и тиктоке, вероятно, с целью блокировки видео.