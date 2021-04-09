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В Минске концерт российской группы "Каста" отменён после проверки текстов песен

Кадр из клипа "Выходи гулять" группы Каста

Управление культуры Минского городского исполнительного комитета отозвало разрешение на проведение концерта, выданное российской рэп-группе “Каста”. Он должен был пройти 9 апреля. Запрет на выступление выдан после изучения материалов и текстов песен, сообщил в твиттере участник группы Влади (Владислав Лешкевич).

Концерт "Касты" в Минске первоначально должен был состоятся ещё 12 февраля, но был перенесён. Теперь организаторы "прилагают все усилия", чтобы выступление состоялось в будущем, говорится в сообщении группы.

В ноябре 2020 года "Каста" выпустила клип на песню "Выходи гулять", сюжет видео построен вокруг разгона силовиками митингов и пыток в отделениях полиции. В интервью изданию Tut.by один из участников коллектива Шым (Михаил Епифанов) рассказал, что видео было снято после разгона белорусских акций протеста.

По его словам, группа хотела снять видео на песню ещё в 2019 году, когда она была написана. Но "импульсом" к съёмкам стали избиения и пытки задержанных в Минске в августе 2020 года.

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