Управление культуры Минского городского исполнительного комитета отозвало разрешение на проведение концерта, выданное российской рэп-группе “Каста”. Он должен был пройти 9 апреля. Запрет на выступление выдан после изучения материалов и текстов песен, сообщил в твиттере участник группы Влади (Владислав Лешкевич).

Концерт "Касты" в Минске первоначально должен был состоятся ещё 12 февраля, но был перенесён. Теперь организаторы "прилагают все усилия", чтобы выступление состоялось в будущем, говорится в сообщении группы.

В ноябре 2020 года "Каста" выпустила клип на песню "Выходи гулять", сюжет видео построен вокруг разгона силовиками митингов и пыток в отделениях полиции. В интервью изданию Tut.by один из участников коллектива Шым (Михаил Епифанов) рассказал, что видео было снято после разгона белорусских акций протеста.

По его словам, группа хотела снять видео на песню ещё в 2019 году, когда она была написана. Но "импульсом" к съёмкам стали избиения и пытки задержанных в Минске в августе 2020 года.