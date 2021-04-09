В Сенате США представлен "акт о стратегической конкуренции" с Китаем

Руководители комитета Сената США по международным делам одобрили законопроект, направленный на противодействие расширяющемуся глобальному влиянию Китая, передает Reuters. Документ под названием "Акт о стратегической конкуренции 2021 года" предусматривает долгосрочные дипломатические и политические инициативы по противодействию Пекину.

280-страничный закон предлагает ориентироваться на экономическое соперничество с КНР и наращивать санкции за репрессии против уйгуров и активистов Гонконга. Проект требует от американских властей увеличить и военные инвестиции – в первую очередь в Индо-Тихоокеанском регионе – для сдерживания Китая. В числе приоритетов – поддержание американскими ВМС свободы мореходства в Южно-Китайском море. На эту программу предлагается выделить свыше миллиарда долларов.

Одновременно документ призывает к расширению партнерства с Тайванем. В тексте этот регион фигурирует как "самоуправляемый" остров, который является "жизненно важной частью индо-тихоокеанской стратегии Соединенных Штатов".

Акт содержит призыв к союзникам усилить давление на Китай, чье поведение названо "агрессивным и напористым". В качестве одного из инструментов предлагается соглашение о контроле над вооружениями между странами Запада и КНР.

Китайские власти отрицают обвинения, а Тайвань считают своей "отколовшейся" провинцией. В Пекине заявили, что выступают "решительно против" законопроекта.

Законопроект передан на рассмотрение остальным членам комитета. После этого документ рассмотрит весь Сенат.

В марте на своей первой пресс-конференции в качестве президента Джо Байден заявил, что США будут жестко критиковать Пекин за нарушение прав человека. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты хотят избежать конфронтации, но готовы к честной конкуренции. По мнению Байдена, сейчас решается вопрос, какая система окажется более эффективной – демократия или автократия. В свете этого президент США упомянул Россию, сказав, что она перестала быть государством под контролем коммунистической идеологии, но осталась автократией.