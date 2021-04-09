Умер народный артист России Рудольф Фурманов

Народный артист России, театральный режиссёр Рудольф Фурманов умер на 83 году жизни. Он был основателем театра "Русская антреприза", с 50-х годов организовывал концерты и коммерческие спектакли театральных артистов, снялся в 43 фильмах. В конце марта сообщалось, что он пять месяцев провёл в больнице из-за последствий коронавирусной инфекции, передаёт "Пятый канал".

Он родился в 1938 году в Ленинграде, в блокаду не был эвакуирован из города, с детства играл в эпизодических ролях в кино. Учился в Ленинградском театральном институте, окончил заочный городской политехнический институт.

В 1988 году основал свой репертуарный театр, занимавшийся гастрольными постановками с известными актёрами. В 1996 году постоянное помещение театру выделил мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. В 90-е режиссёр познакомился с Владимиром Путиным.

Был его доверенным лицом, в 2012 году театр получил 15 из 16,5 миллиона рублей гранта негосударственным театрам в городе. Путин при посещении театра в апреле того же года сыграл там на пианино. Режиссёр был советником губернатора Санкт-Петербурга.

В 1991 году организовал запись литературной программы Радиостанции Свобода "Экслибрис" для ведущего РС Юлиана Панича в Большом драматическом театре. Чтение своего рассказа вёл народный артист СССР Евгений Лебедев. В марте 2014 года — подписал обращение деятелей культуры в поддержку политики Путина на востоке Украины и в Крыму перед аннексией.