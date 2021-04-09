Грузия отмечает 30-летие независимости

9-го Апреля, президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила в Парламенте с докладом "О положении страны". В нынешнем году глава государства приурочила свой доклад к круглой дате: ровно 30 лет назад, 9 Апреля 1991 года, Верховный совет республики, по предложению первого президента страны, Звиада Гамсахурдия, провозгласил независимость Грузии на основе Акта о независимости от 26 Мая 1918 года.



Президент Гамсахурдия тогда особо подчеркнул, что решил объявить независимость именно 9-го апреля – в знак уважения к памяти участников митинга за независимость 9 апреля 1989 года. Тогда, в столкновениях с частями внутренних войск СССР и советской армии погиб 21 человек, 18 из которых – женщины. Официальной причиной смерти женщин называлась асфиксия.



Тридцать лет спустя после провозглашения независимости, Грузия сталкивается с серьёзными проблемами. О некоторых из них в докладе и говорила президент Зурабишвили. Она призвала соотечественников прекратить политические распри и сплотится для борьбы с "внешней угрозой", а также с целью преодоления вызова пандемии коронавируса.



При этом глава государства выступила с важной для Грузии инициативой по взаимоотношениям с Украиной. По её словам, в момент когда "украинский народ продолжает бороться за независимость", она рекомендует правительству "вернуть в Киев грузинского посла", который был отозван год назад из за постоянного вмешательства во внутренние дела Грузии бывшего президента страны Михаила Саакашвили.



Саакашвили потерял гражданство Грузии в 2015 году, вступив в гражданство Украины.