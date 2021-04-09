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В Новосибирской области полицейского подозревают в пытках

В Новосибирской области Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением спецсредств в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, 1 апреля в отделение полиции "Баганское" МО МВД России доставили 47-летнего мужчину в рамках расследования кражи теленка с фермы в селе Тычкино. Задержанный ранее работал скотником на ферме.

Следователи считают, что один из сотрудников полиции, будучи уверенным, что мужчина причастен к преступлению, ударил его электрическим шокером. На следующий день потерпевший обратился в СК, представив данные судебно-медицинской экспертизы. Полицейского арестовали по ходатайству следствия.

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