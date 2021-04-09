Спецслужбы США: Россия продолжит разрушение мирового порядка

Россия в ближайшие два десятилетия, по всей вероятности, будет оставаться разрушителем мирового порядка, но её глобальное влияние снизится на фоне многочисленных политических, экономических и общественных сдвигов. Таков прогноз американских спецслужб.



В периодическом докладе Национального совета по разведке, издаваемом один раз в четыре года, содержится обзор глобальных тенденций, которые могут повлиять на безопасность США в ближайшие 20 лет.



"В ближайшие годы и десятилетия мир столкнётся с новыми, более резкими вызовами. Это и заболевания, и климатические изменения, и рост влияния новых технологий, и финансовые кризисы, предупреждают авторы доклада "Глобальные тренды 2040", опубликованного 8 апреля.



Россия представляется аналитикам из спецслужб США как растущая ревизионистская сила, устремлённая, подобно Китаю, к изменению международного порядка, который сложился преимущественно под влиянием Запада. Москва движется к традиционным ценностям, добивается невмешательства в свои внутренние дела и установления своего "протектората" над большей частью евразийского пространства", говорится в докладе.

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