Конституционный суд выступил за изменение статьи УК о побоях в семье

Конституционный суд России признал не соответствующей Основному закону статью уголовного кодекса о побоях. Статья предусматривает, что привлечение к ответственности за побои в отношении родственников можно только, если побои совершались повторно.

Решение КС вынесено по итогам рассмотрения жалобы Людмилы Саковой, которую систематически избивал её брат. Пострадавшая живёт в Оренбургской области. Несколько лет назад брат привлекался к административной ответственности, позднее - к уголовной. В октябре 2019 года, уже имевший судимость брат вновь избил Людмилу Сакову, получив за это лишь 100 часов обязательных работ. В публикации "Медузы" отмечается, что с точки зрения закона, правонарушение уже не было "повторным".

Конституционный суд счёл, что действующая редакция статьи ставит граждан, имеющих судимость, в привилегированное положение.

Побои в отношении близких лиц были декриминализованы в 2017 году. Ныне за побои, совершенные впервые, уголовная ответственность наступает только если они совершены из хулиганских побуждений или из-за политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти.

В начале апреля 2021 года Верховный суд призвал изменить Уголовно-процессуальный кодекс так, чтобы дела о домашних побоях, в дальнейшем рассматривались в порядке частно-публичного обвинения, а не в порядке частного обвинения, как в настоящее время. Это означает, что доказывать вину обвиняемого должны будут и правоохранительные органы, а не только заявитель. Такие дела нельзя будет прекратить в связи с примирением сторон, отмечается в публикации "Медузы".