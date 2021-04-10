Минобороны опубликовало личные дела Гагарина и Титова

Российское министерство обороны рассекретило и опубликовало ряд документов об участниках первого советского отряда космонавтов. В том числе— фрагменты личных дел космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова и Алексея Леонова, полётное задание на первую космическую экспедицию, зачётные книжки космонавтов, их служебные характеристики и наградные листы.

Документы выложены на специальный подсайт министерства, посвящённый 60-летию полёта Гагарина на космическом корабле "Восток". Оно будет отмечаться 12 апреля. Этот день провозглашён ООН Международным днём полета человека в космос.

С момента первого полёта, в космосе побывали 566 человек, трое из них совершили суборбитальные полёты. Рекордсменами по числу экспедиций являются американские астронавты Франклин Чанг-Диас и Джерри Линн Росс, совершившие по семь полётов.

Россиянин Геннадий Падалка больше всех провёл времени в космосе — 878 дней. Советский космонавт Анатолий Соловьёв 16 раз выходил в открытый космос. Самый продолжительный выход был у астронавтки Сьюзан Хелмс и у Джеймса Восса— почти девять часов.

9 апреля "Роскосмос" отправил к МКС пилотируемый корабль "Союз МС-18", названный именем Гагарина. На корпус ракеты-носителя были нанесены инициалы первого космонавта и его портрет. Корабль доставил на орбиту американского астронавта Марка Ванде Хая и космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва.

В марте госкорпорация представила новый новый дизайн ракеты-носителей в бело-синей цветовой гамме в память о первом полёте. Однако ракета, запущенная 9 апреля, была покрашена в серо-оранжевый, как и все "Союзы", использующиеся с 1961 года.