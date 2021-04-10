В Казахстане по обвинению в коррупции арестован судья Верховного суда

Специализированный суд в столице Казахстана Нур-Султане 9 апреля выдал санкцию на двухмесячный арест судьи республиканского Верховного суда. Утверждается, что 63-летний Мейрам Жангуттинов был задержан 11 февраля с поличным при получении взятки.

Задержание проводили Агентство по противодействию коррупции Казахстана и Служба внутренней безопасности Верховного суда. По версии следствия, Жангуттинов получил деньги от районной судьи Туркестанской области за перевод её на другое место работы, — передаёт Казахская служба Радио Свобода — Радио Аззатык. Она тоже арестована.

Где находился подозреваемый до избрания меры пресечения — не сообщается. Президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал случай получение взятки вопиющим, передаёт "Курсив". После февральского задержания в феврале было объявлено, что полномочия Жангуттинова закончились ещё в декабре прошлого года.