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Зеленский и Эрдоган начали переговоры в Стамбуле

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган, Стамбул, 10 апреля 2021

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу прибыл в Стамбул для переговоров с президентом Турции, сообщило агентство "Ассошиэйтед Пресс". В заявлении администрации президента Турции Реджепа Эрдогана говорится, что лидеры двух стран обсудят двустороннее сотрудничество, которое в Анкаре называют "стратегическим партнерством".

Как сообщили в администрации турецкого президента, в повестке дня переговоров, в частности, условия жизни крымских татар.

Зеленский посещает Турцию в период возросшей напряженности на востоке Украины. Побывав на днях в зоне конфликта, он заявил о многочисленных нарушениях перемирия, подписанного в прошлом году.

Президент России Владимир Путин в минувшую пятницу в телефонном разговоре с президентом Турции выразил обеспокоенность по поводу возобновления Украиной, как считают в Москве, "опасных провокаций на линии соприкосновения".

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