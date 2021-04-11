Представитель Европарламента выступил за ужесточение санкций против России

Евросоюзу и США следует ужесточить санкции в отношении России в случае эскалации конфликта на востоке Украины или ухудшения здоровья находящегося в колонии Алексея Навального. Об этом в интервью медиагруппе Funke заявил председатель Европейской народной партии Манфред Вебер.

Председатель ведущей фракции Европарламента отметил, что Москва продолжает опасные провокации. Размещение российских войск вблизи границы с Украиной – это испытание для Запада, считает Вебер. Политик допустил в рамках возможных новых санкций заморозку счетов российских олигархов и отключение России от банковской системы SWIFT. Это может затруднить дальнейшее строительство газопровода "Северный поток – 2" из России в Германию по дну Балтийского моря.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Вашингтон рассматривает введение санкций против лиц из ближайшего окружения президента России Владимира Путина. Кроме того, по данным СМИ, американские власти допускают высылку нескольких российских дипломатов. В ответ глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на любой недружественный шаг Соединённых Штатов.

Ситуация в зоне конфликта в Донбассе, где практически перестало соблюдаться перемирие, обострилась в марте. Поступают многочисленные сообщения о концентрации российских войск у границ с Украиной. Российские власти утверждают, что эти войска ни для кого не представляют угрозы. Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель подчеркнул, что Москва принимает меры для обеспечения собственной безопасности.