Умер бывший режиссёр литературного вещания Всесоюзного радио Верник

В Москве умер бывший главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, народный артист Эмиль Верник. Об этом сообщил его сын актёр Игорь Верник.

Эмилю Вернику было 96 лет. Он родился в 1924 году в Одессе в семье бухгалтера и домохозяйки. В 1941 году Верник поступил в Украинский театральный институт, но после начала Великой Отечественной войны вместе с матерью отправился в эвакуацию в Казахстан. Затем он уехал в Саратов, куда на время войны был перевезён Украинский театральный институт, впоследствии объединённый с московским ГИТИСом. В 1946 году Верник закончил московское отделение ГИТИСа.

После окончания института до конца 1950-х годов Верник работал режиссёром московского молодёжного творческого объединения "Московские литературные чтения", а затем режиссёром в главной редакции естественно-научных программ Всесоюзного радио.

В 1969 году Верник стал работать в главной редакции литературно-драматического радиовещания. В 1990-х был главным режиссером главной редакции художественных программ студии "Радио-1" телерадиокомпании "Останкино". Под руководством Верника сделано более 200 радиопостановок с участием Андрея Миронова, Олега Ефремова, Олега Табакова и других известных актёров.