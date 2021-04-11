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Иран сообщил о происшествии на ядерном объекте в Натанзе

Ядерный объект в Натанзе, Иран

Иран сообщил о происшествии на подземном ядерном объекте в Натанзе. По данным властей, неполадки связаны с электричеством, и жертв нет. Точная причина случившегося пока не называется. Один из депутатов иранского парламента отметил, что к аварии могут быть причастны некие внешние силы.

Инцидент произошёл на следующий день после того, как на объекте начали закачку газа в новые центрифуги. Приостановить их использование требовал Вашингтон, считая это нарушением ядерной сделки. Соглашение было подписано в 2015 году между Ираном и шестью странами (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция). Оно предусматривало ограничения для ядерной программы Ирана взамен на снятие с Тегерана международных санкций.

В 2018 году США вышли из договора и вернули односторонние ограничения в отношении Ирана. Тегеран в ответ объявил о поэтапном сокращении своих обязательств и вновь приступил к ядерным разработкам.

Президент США Джо Байден выразил готовность возобновить сделку. На прошлой неделе в Вене начались непрямые переговоры по данному вопросу.

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