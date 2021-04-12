"Заткнитесь или уезжайте". Соцсети об обыске у журналиста

В пятницу 9 апреля работники ФСБ пришли с обыском к главному редактору издания "Важные истории" Роману Анину. Обыск проводился в рамках расследования по статье 137 УК РФ "О нарушении неприкосновенности частной жизни". После обыска Анина отвезли на допрос.

Наталья Геворкян

Рома Анин один из лучших российских журналистов-расследователей. Важные истории могли разозлить многих героев их расследований.

Илья Шуманов

Обыск у одного из лучших расследователей России главреда Важных историй Романа Анина. Цели понятны: отомстить или запугать. Тот, кто отдал приказ не очень понимает, кто такой Анин и какой резонанс получит это дело.

Павел Каныгин

У моего друга и товарища ФСБ устроила обыск.

Рома Анин, пожалуй, один из самых храбрых и профессиональных журналистов-расследователей в России. Таких сегодня в стране пересчитать по пальцам.

Мы познакомились в «Новой», когда нам было по 18 и куда вместе пришли работать, то есть я знаю его почти половину своей жизни. Рома - маниакально честный и принципиальный чувак, а ещё бескомпромиссный, такие только и становятся блистательными расследователями. Я горжусь тем, что в российской журналистки есть такой профессионал. И стыдно за то, что себе позволяет государство. Что сейчас делается у него дома - это новый [капец], пробитое дно и сигнал всем, кто ещё не понял, что в стране уже больше нет места независимым расследованиям: заткнитесь уже или покупайте билеты. Все. Вот и вся грустная история. Хотелось бы, конечно, написать, что вы суки перед этим сильно пожалеете. Но к сожалению этого не случится.

Это пост поддержки Роме, замечательным коллегам из «Важных историй» и презрения к окутавшей здесь все полицейщине.

Сам Анин успел передать коллегам, что по его мнению обыск может быть связан со статьёй об Игоре Сечине "Секрет "Принцессы Ольги". Как руководитель "Роснефти" Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?", которую Анин написал в 2016 году, когда работал в "Новой Газете". Сечин тогда подал иск, по которому было возбуждено уголовное дело. Это дело снова возобновили в конце марта 2021. Так в результате и оказалось.

Никита Камитдинов

Есть тексты, про которые я понимаю, как они написаны. Есть те, про которые не понимаю. Такие делают Роман Анин и издание "Важные истории", которое он возглавляет. Это расследования высокого уровня — ими могут заниматься единицы.

Вчера квартиру Романа шесть часов обыскивала ФСБ из-за текста пятилетней давности про яхту Игоря Сечина. В начале текста по решению суда давно опубликовано опровержение. Несмотря на это, Анина обыскивали в связи с этим текстом по статье «Неприкосновенность частной жизни». «То, что вы делаете, никому не интересно и мы будем щемить вас, когда захотим, потому что за вас никто не вступится», — такую позицию транслирует этот обыск.

Я чувствую, как медленно, но верно разучаюсь возмущаться, и это ужасно. Одного из самых талантливых расследователей в России, обладателя Пулитцеровской премии шесть часов обыскивают как преступника из-за текста пятилетней давности, по поводу которого уже разобрались в суде. Как это возможно?

Российская реальность такова, что лучших из нас демонстративно унижают, чтобы сидели тихо. Но мы знаем, что это не унижение. Да, неприятность, несчастье, но ничего стыдного в этом нет. Обыски и отсидки стали знаком качества людей и их работы. Я горжусь тем, что у нас есть такое издание — «Важные истории», и такой журналист — Роман Анин.

Ольга Романова

Умеют, конечно, люди о себе напомнить. Я уже как-то и позабыла эту печальную для Сечина историю о том, как он купил себе жену, которой купил яхту, а она возьми, да и наставь ему рога с итальянским гонщиком.

И, похоже, перекрестилась.

Но ночной допрос и обыск у Романа Анина, главреда "Важных историй", который раскопал историю про яхту еще пять лет назад, сильно освежили весь этот сюжет про сечинские рога. Конечно, история не про рога, а про то, что такую яхту не мог бы позволить себе даже Сечин с его доходами - между прочим, госслужащий Сечин, глава государственной компании Роснефть.

Лишний повод спросить - откуда бабки. Ну, а откуда рога, вопрос философский: уж сколько их упало в эту бездну. И да, я - за гонщика. Хоть кому-то удалось что-то у Сечина угнать.

Через несколько часов Анина освободили и сообщили, что он проходит по делу как свидетель. В то же время стало известно, что обыск прошёл и в редакции возглавляемого им издания — что несколько странно, так как когда была написана статья про Сечина, в связи с которой вроде бы проходит расследование, издания ещё даже и не существовало, оно было создано только в прошлом году.

Некоторые комментаторы считают, что статья про Сечина - только повод и на самом деле обыск может быть связан с каким-то из более недавних материалов. Называют разные варианты: вышедшее в декабре 2020 года в "Важных историях" расследование о предполагаемом зяте Путина Кирилле Шамалове, статьи о преследовании ФБК, старый мариал о Ролдугине. Но чаще всего называют совсем свежие расследования о советнике Путина и члене "семьи" Юмашеве и о только что назначенном заместителе директора ФСБ.

Роман Волох

Спустя два дня после того, как «Важные истории» рассказали о вилле советника Путина на Карибах (стоимостью более 1,3 млрд ₽), в дело включилась ФСБ: и нет, они пришли не к фигурантам расследования Юмашевым, а к главному редактору «Важных историй» Роману Анину.

Адвокат Василий Грищак сообщил «МБХ медиа», что Роман Анин не успел передать ему подробную информацию об обыске: «Ничего по существу он не успел сказать. Сказал, что у него производится обыск, пригласил меня. Я не слышал от него, кто именно»

Леонид Невзлин

Сегодня в России снова обыски у журналиста. Сотрудники ФСБ пришли к главному редактору «Важных историй» Роману Анину. Адвокаты говорят, что обыски проходят в связи с нарушением неприкосновенности частной жизни, совершенным лицом с использованием своего служебного положения. Глупость и абсурд. Абсурд и глупость. Служебное положение журналиста в том и заключается, чтобы сообщать подробности о жизни общественно значимых персон. Неспособность к этому – скорей служебное несоответствие. И если частная жизнь российских вип-персон такова, что вредит их имиджу – виноваты в этом точно не журналисты. Кстати, о частной жизни. С обысками к Анину пришли всего через два дня после того, как на «Важных историях» вышел рассказ о вилле семьи Юмашевых стоимостью 15 миллионов евро на острове в Карибском море. Хотя и Валентин, и Татьяна уверяли, что недвижимости за границей не имеют и готовы подарить свое зарубежное имущество любому, кто его обнаружит. Может, это представители Юмашевых пришли к Роману Анину, чтобы вручить дарственную? В любом случае, хотел бы выразить моральную поддержку всем оставшимся в России независимым журналистам, которые честно делают свою работу. К сожалению, все чаще расплачиваться за нее приходится дорогой ценой – если не свободой, то нервами, своими и близких.

Павел Чиков

Ситуация вокруг Романа Анина выглядит следующим образом (на мой внешний скромный взгляд).



В России в последнее время быстро развивается расследовательская журналистика. Она пришла на смену вышедшей из моды «журналистики источника», которая утратила свою значимость из-за (1) тотального запрета под угрозой увольнения и посадок чиновникам и силовикам сливать какую-либо информацию и (2) бесчисленного числа анонимных помоек, в тч Telegram-каналов, подорвавших доверие к каким-либо инсайдам. Борьба с внутренними разоблачителями идет давно и довольно успешно, начиная с майора Дымовского, заканчивая Омбудсменом полиции Воронцовым.



Расследовательская журналистика работает с массивами данных и выгрузками из различных баз, как общедоступных, так и ограниченного доступа. Основные усилия в ней - поиск и сопоставление информации из разных массивов и выявление фактов о конкретных персонах, представляющих общественный интерес.



Большинство нашумевших расследований команды Алексея Навального, Проекта, Важных историй, BellingCat, OCCRP включали в себя работу с базами данных. Это, безусловно, не могло не волновать власти.

Критическую массу история, конечно, набрала в связи в расследованием отравления Навального. Внезапно выяснилось, что рынок пробива, торговля базами и утечки всего могут ударить по самой власти. Причем по самому чувствительному - по самому президенту, его ближнему кругу, членам семьи, особо охраняемым персонам и исполнителям тайных операций.



Пошли указания, полетели телеграммы, найти дыры, заткнуть, посадить виновных, повысить защищенность, отучить писак от расследований. Задачу поручили, как водится, наиболее доверенной службе - ФСБ.

Пошли уголовные дела против полицейских и сотрудников мобильных операторов, продававших биллинг и выгрузку из ИЦ МВД. Полетели из Роскомнадзора требования о блокировке сервисов пробива. Пошли уголовные дела о разных утечках (Сбера и тд).



Причиной наезда на Романа Анина, скорее всего, послужила не яхта жены Сечина, а что-то из недавнего. Например, расследование «Важных историй» о бывшем зяте президента РФ Кирилле Шамалове, которое вышло в декабре прошлого года. Или что-то еще более свежее, в том числе о том же Игоре Сечине.



На самом деле в стране не так много людей, по чьему желанию федеральные ведомства возбуждают дела, невзирая на общественный резонанс. И вряд ли сам Шамалов к ним относится. А вот Игорь Сечин, безусловно.



Почему возбуждено дело о публикации августа 2016? Всё довольно просто. По тому расследованию есть решение Басманного суда, которым опубликованные сведения признаны несоответствующими действительности и порочащими честь и достоинство Игоря Сечина. Есть преюдиция, на основании которой и возбуждено уголовное дело. Пришлось, правда, часть 2 статьи 137 УК натягивать - с признаком служебного положения, тк иначе бы сроки давности уже вышли.



При этом Роман Анин остается свидетелем, значит, уголовное дело возбуждено по факту и причастные лица пока не установлены. Может быть, журналист и не цель расследования. Что не отменяет гигантский охлаждающий эффект ночных обысков и задержаний на российскую расследовательскую журналистику.

Сергей Пархоменко

Дело, по которому проходит Анин, - старое дело 2016 года по ст. 137 ч. 2 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни) - было возобновлено 24 марта 2021 года, сообщила адвокат Ставицкая @istories_media.

Ровно через две недели после публикации "Генерал и кровавая братва", подписанной Романом Аниным. Героем текста там стал Сергей Королев, которого Путин недавно назначил Первым заместителем директора ФСБ.

Дарья Бурлакова

Участившиеся запугивания журналистов, легализованные заведением уголовных дел, уже не удивляют.

Голунов, Сафронов, теперь Роман Анин.

Однако за два года, которые прошли с задержания Ивана Голунова, мы видим, как система пытается работать "поизящнее".

Всем неудобным журналистам наркотики подкинуть, конечно, можно. Только это будет совсем уж абсурдно.

Поэтому начали действовать более "тонкими" методами – сейчас журналиста можно объявить иностранным агентом, обвинить в клевете, в порче деловой репутации, в госизмене, в прикосновении к неприкосновенной частной жизни – по принципу был бы журналист статья в УК найдётся.

Сложно сказать, что в этом мракобесии возмущает особенно.

Но уж точно обращает на себя внимание лицемерие и трусость, с которыми это давление оказывается – настоящие причины давления скрываются, из прошлого выуживается нечто, что белыми нитками и "задним числом" начинает пришиваться к журналисту.

Обыск у главного редактора "Важных историй" Романа Анина прошёл по ст. 137 ч. 2 УК РФ – нарушение неприкосновенности частной жизни. По словам Анина, обыск может быть связан с делом 2016 года и текстом "Секрет „Принцессы Ольги“ об отдыхе жены Игоря Сечина. Материал был опубликован в "Новой газете".

Тогда Игорь Сечин подал в суд на Анина и главреда "Новой" Дмитрия Муратова. Журналисты суд проиграли и по решению суда выпустили опровержение.

И почему-то это дело решили достать и возобновить 24 марта 2021 года.

Логика и здравый смысл говорят, что настоящую причину давления на журналиста следует искать в недавних материалах.

11 марта в "Важных историях" вышло расследование "Генерал и кровавая братва" о связях первого зама директора ФСБ Сергей Королёва с лидерами криминального мира.

Алена Вершинина

"Важные истории": "Во время обыска следователей особо интересовали документы на английском, банковские карточки и фото Романа с учебы в США, рассказал адвокат Василий Грищук".

А теперь запомните это и посмотрим, что приплетет потом СК и другие "официальные комментаторы", как тот же наш любимый Песков. Неужели это будет ... иностранное финансирование?

Григорий Пасько

«МОСКВА, 10 апреля. / ТАСС/. Главный редактор интернет-издания "Важные истории" Роман Анин проходит свидетелем по делу о неприкосновенности частной жизни».

Вон оно что…. А мы-то думали, после шестичасового обыска Романа изменником объявят, террористом, экстремистом, на худой конец - статей они там понапридумали предостаточно – и всё для нас.

Ан нет, «всего-то» свидетелем. Не прошло и шести лет с той публикации про Сечина – умеют ребята сроки растягивать.

Понято, что власти, не терпящей инакомыслия и несогласия с собой любимой, сложно выносить журналистов-расследователей. Всё делает, чтобы запугать: сегодня Романа Анина, а до этого - других наших коллег-Романов: Баданина, Доброхотова.

Понятно, что от свидетеля до обвиняемого – один шаг.

Понятно, что потребовался повод более-менее законно изъять у Романа технику и какие-то материалы.

Понятно, что все мы, журналисты (пропагандонам не суетиться!) – под пристальным оком путинского КГБ.

И понятно, что ответом журналистского цеха на вакханалию спецслужб может быть только одно: разоблачать упырей как можно чаще, чтобы им жилось хотя бы не слишком весело.

Понятно, что Роману Анину, главреду «Важных историй» и эксперту нашего Фонда 19/29 мы желаем скорейшего избавления от всех навязанных «статусов».

К слову, после моей публикации о деле Битковых (бывшие калининградские бизнесмены, которых прессовал банк, выдавший им кредит), меня вызвали в Калининград на допрос …в качестве свидетеля.

Так что все эти их методы-приемчики – не новы. У них там, видимо, учебник какой-то времен НКВД имеется.

Я позвонил следователю и послал его изучать матчасть: в ст. 41 Закона «О СМИ» сформулировано правило, согласно которому редакция обязана сохранять в тайне источник информации и не вправе называть лицо, предоставившее сведения с условием неразглашения его имени.

В ответ следак пообещал доставить меня на допрос в «столыпине». На том и распрощались…

Впрочем, еще раз о законе.

Право журналиста на конфиденциальность информации может быть ограничено только по требованию суда. При этом суд может потребовать этого только тогда, когда дело находится в его производстве.

Еще. В п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010 № 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» сказано, что суд на любой стадии судебного производства по делу вправе потребовать от соответствующей редакции предоставить сведения об источнике информации, если исчерпаны все иные возможности для установления обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, и общественный интерес в раскрытии источника информации явно перевешивает общественный интерес в сохранении его тайны.

То есть, сначала мне, журналисту, должны доказать, что «исчерпаны все иные возможности для установления обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела».

И даже после этого я имею право НЕ НАЗЫВАТЬ источник.

И еще: законодательством не предусмотрено ограничение «журналистской тайны» в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Соответственно у следователя (дознавателя) нет правовых механизмов для получения информации об источнике осведомленности журналиста в ходе предварительного расследования.

Впрочем, что такое закон в путинской России мы наблюдаем уже не одно десятилетие.

Так что, держись, Роман!

Роман Дотс

Настоящие журналисты без преувеличения герои нашего времени. Как можно продолжать работать, когда тебя постоянно преследуют, прессуют и угрожают твоей жизни, мне не понять. Но я бесконечно им за это благодарен. Читайте все материалы Романа Анина, за которым вчера пришли.