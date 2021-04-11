В Москве четвёртые сутки подряд - свыше 2 тысяч заражений COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом четвёртые сутки подряд фиксирует свыше двух тысяч новых случаев заражений в Москве, и уже две недели подряд суточное число умерших от COVID-19 в столице превышает пятьдесят человек.

Отмечается, что ещё в конце марта число официально зарегистрированных пациентов в столице за сутки не превышало полутора тысяч.

Ранее в мэрии Москвы допустили снятие ограничений на массовые мероприятия в городе, введённые в связи с пандемией коронавируса, к 9 мая, а в Кремле заявили, что традиционное для этого дня празднование победы в Великой Отечественной войне, включая массовое шествие "Бессмертный полк", пройдёт в очном формате.

Вместе с тем американское издание "Нью-Йорк Таймс" назвало Россию лидером по избыточной смертности во время пандемии коронавируса. Согласно подсчётам журналистов, с апреля по декабрь 2020 года такая смертность составила 28% или 362 тысячи 302 человека. При этом по официальным данным от коронавируса в России умерли чуть более 57 тысяч человек. Эти цифры, как считает издание, ставят под сомнение заявления Владимира Путина о том, что Россия лучше других стран мира справляется с пандемией.