Турция сообщила об успешных испытаниях ракетного двигателя

Турция провела успешные испытания ракетного двигателя, предназначенного для лунной миссии. Об этом 11 апреля сообщил турецкий министр промышленности и технологии Мустафа Варанк.



По данным агентства Anadolu, испытания прошли в черноморском районе Шиле на северо-востоке провинции Стамбул. Их следующий этап запланирован на май. Турецкие СМИ сообщают также о проведёном тестировании двигателя для другой ракеты - Sonda, сообщила "Немецкая волна".



Западные СМИ называют турецкую космическую программу амбициозной. Она была обнародована 9 февраля этого года президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Анкара намерена создать собственный космодром, отправить турецкого гражданина в космос, а также запустить новые спутники для гражданских и военных нужд. Она была обнародована 9 февраля этого года президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Программой предусмотрены две лунные экспедиции - в 2023 и 2028 годах.