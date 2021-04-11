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Турция сообщила об успешных испытаниях ракетного двигателя

Министр промышленности и технологии Турции Мустафа Варанк, 28 февраля 2021

Турция провела успешные испытания ракетного двигателя, предназначенного для лунной миссии. Об этом 11 апреля сообщил турецкий министр промышленности и технологии Мустафа Варанк.

По данным агентства Anadolu, испытания прошли в черноморском районе Шиле на северо-востоке провинции Стамбул. Их следующий этап запланирован на май. Турецкие СМИ сообщают также о проведёном тестировании двигателя для другой ракеты - Sonda, сообщила "Немецкая волна".

Западные СМИ называют турецкую космическую программу амбициозной. Она была обнародована 9 февраля этого года президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Анкара намерена создать собственный космодром, отправить турецкого гражданина в космос, а также запустить новые спутники для гражданских и военных нужд. Она была обнародована 9 февраля этого года президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Программой предусмотрены две лунные экспедиции - в 2023 и 2028 годах.

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