Умер бывший генпрокурор США, борец за гражданские права Рэмси Кларк

Бывший генеральный прокурор США Рэмси Кларк, работавший в администрации президента Линдона Джонсона (во второй половине 1960-х годов), умер в пятницу, 9 апреля, в Нью-Йорке в возрасте 93 лет. Об этом сообщила журналистам Шерон Уэлч, родственница Кларка.

В 1969 году Рэмси Кларк создал в Нью-Йорке частную юридическую контору, занимавшуюся защитой гражданских прав и борьбой с расизмом. Кларк представлял, в частности, интересы лиц, объявленных врагами Соединённых Штатов, среди которых бывший президент Югославии Слободан Милошевич и бывший иракский лидер Саддам Хуссейн.

В американских судах Рэмси Кларк защищал антивоенных активистов. Он был решительным противником усиления американского милитаризма, осуждал войны во Вьетнаме, Гренаде, Ливии, Панаме и войну в Персидском заливе.

Кларк заявлял, что США должны действовать согласно провозглашённым ими идеалам. "Если вы не настаиваете на том, чтобы ваше правительство подчинялось закону, то какое право вы имеете требовать этого от других?" - говорил Кларк.

Рэмси Кларк заявлял, что работа в сфере юстиции втянула его в революцию прав человека, которую он называл самым благородным из современных начинаний американского народа.