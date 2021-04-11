Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

После акций за Навального МВД выделило млрд на бронежилеты и щиты

Полиция на акции в поддержку Алексея Навального, Санкт-Петербург, 23 января 2021 года 

После зимних акций в поддержку Алексея Навального МВД России выделило 1 миллиард 80 миллионов рублей на защитную экипировку для своих сотрудников, подсчитало издание "МБХ медиа" на основе данных портала госзакупок. Речь идёт о бронежилетах, шлемах, противоударных щитах, а также о защите для рук и ног.

Всего после 14 февраля, когда прошла последняя массовая акция в поддержку Навального, ведомство разместило 28 тендеров, затрагивающих все управления МВД, кроме Северо-Кавказского.

Шесть аукционов уже состоялись, по три из них выиграли компании "НПО Специальных материалов" и "Научно-производственное предприятие КлАСС". Больше в тендерах никто не участвовал. Отмечается, что оба предприятия являются постоянными поставщиками экипировки для силовых структур.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG