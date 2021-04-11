После акций за Навального МВД выделило млрд на бронежилеты и щиты

После зимних акций в поддержку Алексея Навального МВД России выделило 1 миллиард 80 миллионов рублей на защитную экипировку для своих сотрудников, подсчитало издание "МБХ медиа" на основе данных портала госзакупок. Речь идёт о бронежилетах, шлемах, противоударных щитах, а также о защите для рук и ног.

Всего после 14 февраля, когда прошла последняя массовая акция в поддержку Навального, ведомство разместило 28 тендеров, затрагивающих все управления МВД, кроме Северо-Кавказского.

Шесть аукционов уже состоялись, по три из них выиграли компании "НПО Специальных материалов" и "Научно-производственное предприятие КлАСС". Больше в тендерах никто не участвовал. Отмечается, что оба предприятия являются постоянными поставщиками экипировки для силовых структур.