Космонавты и учёные записали "Послание Юрию Гагарину"

К 60-летию первого полета человека в космос компания Google записала "Послание Юрию Гагарину". В видео вошли архивные кадры событий в истории покорения космоса за 60 лет. Космонавты и ученые благодарят Юрия Гагарина и рассказывают о полете человека на Луну, экспедициях на МКС, фотографиях черной дыры, приземлении ровера Perseverance на Марс.

В записи послания приняли участие российские космонавты Михаил Корниенко, Сергей Кудь-Сверчков и Андрей Борисенко, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Наоко Ямадзаки, ученые Юрий Ковалев, Сергей Попов и Константин Батыгин, а также режиссёр Федор Бондарчук, писатель-фантаст Питер Уоттс, блогер Ян Топлес и другие.

С момента первого полёта Юрия Гагарина в космосе побывали 566 человек, трое из них совершили суборбитальные полёты.

10 апреля министерство обороны России рассекретило и опубликовало ряд документов об участниках первого советского отряда космонавтов. В том числе – фрагменты личных дел космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова и Алексея Леонова, полётное задание на первую космическую экспедицию, зачётные книжки космонавтов, их служебные характеристики и наградные листы.

9 апреля "Роскосмос" отправил к МКС пилотируемый корабль "Союз МС-18", названный именем Гагарина. На корпус ракеты-носителя были нанесены инициалы первого космонавта и его портрет. Корабль доставил на орбиту американского астронавта Марка Ванде Хая и космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва.

Десять лет назад в честь 50-летия полёта Юрия Гагарина 12 апреля был провозглашен ООН Международным днем полёта человека в космос.

Президент России Владимир Путин сегодня побывает на месте приземления Юрия Гагарина и посетит город Энгельс в Саратовской области, где проведёт совещание о развитии космической отрасли. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщал, что примет участие в совещании по видеосвязи и представит ряд космических программ. "Это программа "Сфера", это космическая ядерная энергетика, это орбитальные космические исследования, связанные, прежде всего, с исследованиями Луны", - сказал он.

Осенью прошлого года "Роскосмос" столкнулся с критикой президента. Владимир Путин остался недоволен, как руководство "Роскосмоса" занимается космическими программами. В частности, Путин поручил "Роскосмосу" объяснить задержку программы "Сфера". Рогозин обвинил в задержке правительство. Создание "Сферы", которая должна обеспечивать связью всю поверхность земного шара, было анонсировано Путиным в 2018 году.

Ранее власти урезали финансирование российской федеральной космической программы, рассчитанной до 2025 года, на 150 миллиардов рублей. Первоначально на неё планировалось потратить 1 триллион 406 миллиардов рублей. Рогозин тогда заявил, что "сокращение финансирования приведёт к деградации отрасли".

В юбилейном году российская космонавтика столкнулась с целым рядом проблем, неоднократными утечками воздуха на Международной космической станции, приостановлено строительство первого частного космодрома, а новый государственный будет, по выражению Дмитрия Рогозина, "строиться всегда".