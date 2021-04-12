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Лицом к событию

Они поехали...

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Все последние недели россиянам рассказывали, что вот завтра война. Киев нападет на Донбасс. По счастью, случился юбилей полета в космос Юрия Гагарина. Пропаганда сделала короткую передышку на праздник. Телеэфир временно оказался забит космосом. Символ главного достижения эпохи СССР возродили к новой жизни. Насколько успешно? Чем сегодняшняя Россия может быть привлекательной для остального мира? В гостях аналитик фонда Карнеги Андрей Колесников. При участии политиков из Литвы и Беларуси - Расы Юкнявичене и Анатолия Лебедько, и журналиста из Еревана Каринэ Арутюнян. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Эфир в 17:05

Чем Россия может быть привлекательна для мира?
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Чем Россия может быть привлекательна для мира?

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