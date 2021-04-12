В Париже вблизи центра вакцинации произошло нападение со стрельбой

На юго-западе Парижа 12 апреля в результате стрельбы у больницы Анри Дюнан погиб один человек. Раненая женщина в тяжёлом состоянии доставлена в больницу сообщило France Télévisions со ссылкой на источники в полиции.

Очевидец нападения сообщил изданию Le Figaro, что услышал в общей сложности шесть выстрелов.

Стрелявший скрылся на скутере без номеров. Первоначальная версия полиции - сведение счетов.

Прокуратура Парижа открыла расследование по статьям об убийстве и покушении на убийство.

Гериатрическая больница Анри Дюнан находится недалеко от станции метро Porte de Saint-Cloud в XVI округе Парижа. Здесь же расположен центр вакцинации от ковида. Судя по кадрам с места преступления, квартал перекрыт.