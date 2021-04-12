Чиновников, встречающих Путина в Энгельсе, закрывали на карантин

Перед приездом Владимира Путина в город Энгельс Саратовской области чиновников, журналистов и представителей спецслужб, которые должны были контактировать с президентом, закрывали на двухнедельный карантин, сообщают "Открытые медиа".

По данным издания, для этих целей с 27 марта по 12 апреля правительство Саратовской области арендовало газпромовской санаторий "Нива", полностью закрыв его от других отдыхающих. Сообщается, что лица, проходившие карантин, жили в одноместных номерах, получали трёхразовое питание и медицинское обслуживание. На всё это региональные власти потратили почти 8,5 миллионов рублей.

23 марта в Кремле сообщали, что Владимир Путин привился от коронавируса. При этом президент не стал делать это публично, объяснив тем, что не хочет "обезьянничать". Он также оставил в секрете, каким именно препаратом вакцинировался.

В понедельник, в 60-летнюю годовщину полёта Юрия Гагарина, Владимир Путин прибыл в Саратовскую область - в частности для того, чтобы посетить Парк покорителей космоса. Он был открыт в 16 километрах от города Энгельс на месте приземления Гагарина. Инициатором строительства парка выступал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Как отмечают "Открытые медиа", власти Саратовской области потратили не менее 1,2 млрд рублей на "выложенную плиткой площадь, несколько памятников, деревья и многокилометровую велосипедную дорожку посреди степи". Среди потраченных денег, по данным издания, оказались и бюджетные средства, выделенные на борьбу с коронавирусом.

Ранее "Русская служба Би-би-си" сообщала, что управление делами президента России получило из резервного фонда правительства почти 6,5 млрд рублей на меры против распространения коронавируса, и что значительная часть этих денег ушла на обеспечение карантина в отелях и кремлёвских санаториях для обслуживающего персонала и гостей Владимира Путина. В Кремле назвали это "нормальной ситуацией".