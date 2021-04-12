В Петербурге полностью сгорела Невская мануфактура, погиб пожарный

В Санкт-Петербурге полностью сгорело здание Невской мануфактуры на Октябрьской набережной. Пожар начался в понедельник в районе 12 часов дня, ему присвоили пятый - наивысший - уровень сложности. К восьми часам вечера огонь так и не смогли потушить, агентство "Интерфакс" сообщает, что он перекинулся на соседнее здание, в котором находится хостел. Его постояльцев эвакуировали.
Ликвидацией пожара занимаются более 220 спасателей. Один из них погиб, по предварительным данным - при обрушении кровли, ещё двое госпитализированы. СМИ сообщают о втором погибшем пожарном, но официально эта информация не подтверждена. Общая площадь пожара составляет свыше 10 тысяч квадратных метров.
Следственный комитет по Санкт-Петербургу уже возбудил уголовные дела о халатности и причинении смерти по неосторожности. Проверку произошедшего проводит и прокуратура.
Здание Невской мануфактуры было построено в середине 18-го века. До революции 1917-го года в нём находилось "товарищество шерстяных изделий" английского купца Джеймса Нортона. В советское время после национализации фабрика получила название "Комбинат тонких и технических сукон имени Тельмана", а после распада СССР и акционирования - ОАО "Невская Мануфактура". В последние годы помещения фабрики сдавались под офисы и склады. В одном из них, по предварительным данным, и начался пожар.
СМИ сообщают, что надзорные органы неоднократно фиксировали нарушения противопожарной безопасности в арендуемых помещениях Невской мануфактуры, но они не были устранены. Отмечается также, что сгоревшее здание было признано властями Петербурга объектом исторического наследия.
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