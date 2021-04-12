Суд взыскал с Милова 350 тысяч рублей в пользу Пригожина

Люблинский суд Москвы в понедельник взыскал с оппозиционного политика Владимира Милова 350 тысяч рублей по иску бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщает "МБХ медиа". Сообщение подтвердил сам Милов, добавив, что платить не намерен.

Требования Пригожина суд удовлетворил частично. Бизнесмен, которого называют поваром Путина, подал иск к Милову из-за видеоролика "Путин, ГРУ и Новичок. Ад в регионах. Забастовки в Беларуси", опубликованного на ютьюб-канале "Навальный Live" в октябре прошлого года. Пригожин посчитал оскорбительными и недостоверными фразы Милова в ролике. Милов охарактеризовал бизнесмена как "бандита, который обслуживает Путина по всяким нехорошим делишкам", а также назвал его сутенёром и обвинил в "вовлечении малолетних в проституцию". Пригожин первоначально подал иск также к Алексею Навального, однако затем в ответчиках остался один Милов. От него Пригожин требовал удалить ролик, опубликовать опровержение, а также выплатить 5 миллионов рублей в виде возмещения морального ущерба. Суд отказал в требовании удалить ролик и выпустить опровержение, а сумму морального ущерба снизил.

"Будем оспаривать это решение до конца. Имею право говорить о нем что угодно, тем более что публикации о своем криминальном прошлом Пригожин не оспаривает, так как это всё неопровержимые факты", – написал Милов в твиттере, назвав при этом Пригожина "свиньёй". В комментарии для "Открытых медиа" Милов сказал, что его "практически оправдали".

Пригожин неоднократно подавал иски к Алексею Навальному и его соратникам, а также СМИ. По некоторым из этих исков суды вынесли решения в пользу Пригожина; из-за таких решений, в частности, в прошлом году было объявлено о смене юридического лица, через которое осуществляется деятельность Фонда борьбы с коррупцией (внесён властями РФ в реестр "иностранных агентов").