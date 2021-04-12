Священника РПЦ, убившего бездомную собаку, отстранили от службы 

Мурманская епархия РПЦ освободила от должности настоятеля прихода Успенского храма в городе Апатиты Константина Кузнецова за убийство бездомной собаки.

Согласно официальной формулировке, он выведен за штат "в связи с совершением общественно опасного деяния, несовместимого со священническим служением, нанесшего значительный урон общественному мнению о Русской православной церкви". Кроме того, Кузнецов запрещен в священнослужении.

8 апреля на горнолыжном склоне горы Кукисвумчорр недалеко от Апатит во время тренировки детей была застрелена собака, которая много времени проводила на склоне. Сообщается, что она была местной любимицей.

Свидетели убийства опознали в преступнике настоятеля прихода Успенского храма, который, по их словам, невзлюбил собаку. Мурманская епархия инициировала собственное расследование, которое подтвердило причастность священнослужителя к убийству. Проверку также начала полиция, но об её итогах пока не сообщалось.