Произведенные в Китае вакцины от COVID-19 "не обеспечивают высокого уровня защиты" от коронавируса, заявил Гао Фу, глава Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР. Об этом сообщают западные информационные службы.

В субботу, выступая на конференции в городе Чэнду, Гао Фу признал проблему невысокой эффективности китайских вакцин: "Мы рассматриваем возможность использования других вакцин, произведенных на основе других технологий". По словам Гао Фу, для повышения эффективности существующих китайских вакцин может потребоваться увеличение дозировок или использование их вместе с вакцинами, изготовленными с помощью других технологий.

Это первое подобного рода признание, сделанное официальным китайским представителем. До сих пор официальный Китай заявлял о высокой эффективности отечественных вакцин, произведенных традиционным способом, на основе инактивированного (убитого) коронавируса. Сам Гао Фу, прежде публично выражавший беспокойство по поводу безопасности новаторских вакцин, созданных западными компаниями на основе молекулы мРНК, во время конференции впервые заявил об их высокой эффективности. и том, что китайские компании создают свои собственные вакцины на основе новой технологии.

Произведенные тремя китайскими компаниями вакцины были закуплены несколькими десятками стран, среди которых Украина, Турция, Бразилия, Индонезия, Зимбабве, несмотря на отсутствие достоверных данных о результатах клинических испытаний вакцин. В результате тестирования, проведенного в Бразилии, вакцина китайской фирмы Sinovac показала эффективность 50,4 процента, в результате испытаний, проведенных в Турции - 83,5 процента.

В ответ на просьбу агентства Associated Press о комментарии Гао Фу пояснил, что он комментировал эффективность вакцин, используемых в мире, а не в Китае. В интервью изданию Global Times. издавамому официальным органом китайской компартии газетой "Жэнминь жибао", Гао пояснил, что его заявления неправильно интерпретировали. По его словам, он говорил в общих чертах о необходимости повысить эффективность вакцин.