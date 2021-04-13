"Следующая станция Крым". Соцсети о запрете полётов в Турцию

После встречи Зеленского и Эрдогана этого ждали уже несколько дней и дождались: Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией.

Михаил Виноградов:

Остановка авиасообщения с Турцией как бы намекает и признает, что Зеленский и Эрдоган хорошо поговорили?

Виталий Сыч:

Месседж Путина Эрдогану ясен: не поддерживай Украину на Донбассе и опрелелись со своим союзником.

Эрдоган определился - Украина и НАТО. И как следствие - наказание рублём.

Наталья Бабасян:

Две заботливых тетеньки из правительства - Голикова и Попова - полеты из России в Турцию таки отменили. По эпидемиологическим соображения ессно. Пока на полтора месяца. Оставили два рейса до Стамбула. Его эпидемия завсегда стороной, как известно, обходит.

Александр Плющев:

Представляю, сколько будут стоить билеты на два оставленных в неделю рейса Москва-Стамбул. И еще красочнее представляю, что сейчас испытывают полмиллиона Россиян, купивших туры, десятки, а то и сотни тысяч путешествующих самостоятельно или собиравшихся лететь через Стамбул транзитом. И даже не хочу представлять, что сейчас происходит в только-только получившей небольшой глоток воздуха туриндустрии.

Значит, одними словами о непризнании Крыма со стороны Эрдогана во время переговоров с Зеленским не обошлось. И все вышеперечисленное спокойно принесено в жертву внешнеполитической игре. Впрочем, такое далеко не впервые, чего особо удивляться.

Александр Кынев:

Все понимают, что эпидемия тут не причем. Плевать на собственных граждан. Турция сейчас это главный транспортный хаб для сообщения с окружающим миром

Диана Фердман:

мерзкий политический шаг, как обычно против людей. никому не интересно наше здоровье. все хотят, чтоб мы и наши дети остались без солнца и все остальные без средств к существованию.

у меня было такое хорошее настроение весь день. и теперь одно желание - выйти в окно. мне жалко всех: себя, своих сотрудников, партнеров-туроператоров, отельеров и всех, чей отпуск не состоится из-за чьих-то игр и чьи деньги опять застрянут.

выплывет ли турбизнес после очередного удара? а я не знаю. мы ещё не отошли от почти годового простоя, для многих людей нет альтернативы турции, это единственное, что мы, простые люди, можем себе позволить.

нет у меня слов. не могу больше. даже железная я уже не выдерживает.

Ирина Шарова:

Ну и что делать?

Завтра может и офисы не открывать?

Пусть Голикова и отвечает по всем заявкам, и зарплату платит менеджерам.

И аренду оплачивает!

Марина Королёва:

На период с 15 апреля по 31 мая туры в Турцию забронировали более 500 тыс. россиян. Общая стоимость забронированных туров в эту страну на период до 1 июня составляет 32 млрд рублей (ТАСС).

Тот случай, когда изъясняться можно только тассовками. Какие уж тут комментарии.

Иван Шейнин:

Нормально так полмиллиона человек кинули на бабки. Хорошо я ничего забронировать не успел, всё делаю в последние пару недель перед поездкой обычно.

Наталья Бондаренко:

Очередная демонстрация игры какими - то там людишками. Все под видом « заботы о населении» естественно . Игра политиков под названием ковид . 500 000 только путёвки купили в Турцию , а сколько таких как я , кто хотел выехать самостоятельно . Хочу закрою границы , хочу открою. И в эту игру сейчас играют все «сильные» мира сего. Кто там не доволен!? Люди ? А кто это?

Но не забываем, что официальная причина – рост заболеваемости в Турции, и многие это решение даже поддерживают, причём среди них есть и явные лоялисты, и люди оппозиционных взглядов.

Сергей Марков:

Россия приняла очень тяжелое, но необходимое решение. Это удар по братской стране. Но он необходим для защиты наших людей. С 15 апреля до 31 мая прекращено авиасообщение с Турцией. Это и огромный удар по нашим людям, потому что на эти сроки забронировали туры полмиллиона туристов из России на 32 миллиарда рублей. Соскучился наш народ по солнышку! Миллионы мечтали о теплом море в родной уже Турции. Но надо... И это и удар по одному из самых уважаемых партнеров России - Турции. Но надо... Причина проста - в Турции более 50 тысяч заболевших ковидом в день. Это в среднем на тысячу в 10 раз больше, чем в России. Братская, дружеская Турции России одна из последних стран ввела это прекращение перелетов. Не хотели. Но надо...

Связано ли прекращение авиасообщения России и Турции с поддержкой Эрдоганом Зеленского во время визита того в Стамбул только что? Нет. Почему нет? Потому что не было никакой поддержки Эрдогана. Эрдоган сказал несколько вежливых фраз, но строго наказал Зеленскому, что есть только мирное решение и Зеленский должен выполнять Минские соглашения. И что их сотрудничество возможно, только если оно не приносит ущерба России ("не направлено против третьих стран"). Путин для Эрдогана главный международный партнер, а Зеленский - сами знаете кто. А в Турцию наш народ поедет очень скоро, когда 3я волна там пойдет на спад. Благодаря и массовым закупкам вакцины Спутник, которую умные турки закупают у своих друзей - России. А там и вода еще теплее будет. А на майские в Крым и Сочи! Абхазия еще зовет. Каспийское море. О, Крым!

Юлия Витязева:

Просто для понимания: по приросту заболевших Турция обогнала США.

Но вы можете и дальше продолжать вопить об испорченном отпуске и мести Путина Эрдогану, невинной жертвой которой стали лично вы, да.

Сергей Колясников:



В Турции за последние два дня 50 и 52 тыс. новых случаев COVID. При населении 83 млн человек. Два процента из заболевших умрут от осложнений (это еще по нижней границе если), то есть больше 2.000 человек. За двое суток. Пандемия вышла из-под контроля.

Борцам с режимом невдомек, в каком локдауне сидит Европа уже полгода и больше. И каких усилий стоило и стоит удержать от этого Россию. Потому что в России подобных ограничений не было даже рядом.

Владимир Варфоломеев:

Как это ни грустно, но я считаю правильным решение правительства закрыть Турцию для турпоездок. И Танзанию. Остальные туристические направления я бы тоже не открывал. Вирус никуда не делся. Не надо его развозить по миру без особой нужды.

Дмитрий Колезев:

Действительно, количество новых случаев в Турции быстро растет, но этот рост начался еще в феврале. А авиасообщение закрывается только сейчас, после переговоров Эрдогана и Зеленского, слов Эрдогана об «аннексированном Крыме» и информации о поставках турецких беспилотников Украине.

Или все-таки это не политическое решение, а правда — заботятся о россиянах? Но почему тогда не закрыто авиасообщение с Кипром, где количество новых случаев коронавируса в пересчете на 1 млн такое же, как в Турции?

Владислав Иноземцев:

Особенность текущей ситуации состоит, на мой взгляд, в том, что решение о запрещении полётов выглядит совершенно рациональным. Уже сегодня значительная часть новых случаев короновируса в России связана с возвращающимися из Турции туристами, и выезд полумиллиона человек, обычно не слишком заботящихся о соблюдении санитарных норм, не мог не закончиться очередной волной заболеваемости. Однако обоснованность действий властей не снимает вопроса об их продуманности и о том, появится ли у правительства хоть когда-нибудь понимание необходимости нести материальную ответственность за принимаемые решения – в первую очередь перед собственными гражданами. Власти не раздавали россиянам «ветролётных» денег, которые легко можно было бы потерять на авиабилетах – и потому их нынешняя позиция, при всей её обоснованности, вылядит совершенно издевательской…

Евгений Фельдман:

вообще, вот мы с вами ругаем коронавирус (и, разумеется, за дело). но его политической сознательностью нельзя не восхититься!

перед обнулением он резко стал неопасен

в нужный момент в Турции стал опасен втройне

и все это время был суперопасен на митингах — но только оппозиционных

Максим Путинцев:

Смотрю, что применительно к закрытию полетов в Турцию все рассуждают на разные лады исключительно про «нож в спину». А я про другое. Мне кажется, планировать сейчас вообще любые выезды за границу на отдых - верх безрассудства.

Илья Капитонов:

Знаю, после закрытия Турции многие уже теряют нервы, деньги и главное - отдых, который ждали.

Но, друзья, мир сейчас скорее закрыт, чем открыт для нас. Можно проскочить и удачно съездить в Турцию или потом в Старую Европу (если откроют летом), но можно и попасть на неприятности, увы. Я говорю про простых туристов.

Думаю, все это будет до конца 2022 г. - начала 2023 года, минимум.

Можно злиться, топать ножкой, но это особо ничего не изменит.

Ни к чему не призываю, не пытаюсь убедить, каждый для себя решает сам, где и когда отдыхать.