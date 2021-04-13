Власти США призвали освободить журналиста Владислава Есипенко

Госдепартамент США призвал освободить арестованного в аннексированном Крыму внештатного корреспондента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Владислава Есипенко.

"Вызывают тревогу сообщения о том, что российские оккупационные власти Крыма подвергали журналиста пыткам – с целью добиться признательных показаний. Мы призываем к его освобождению и настаиваем, что Россия остановила репрессии против независимых голосов в Крыму", - подчеркнул в Твиттере пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США Нед Прайс.

Адвокат Владислава Есипенко 6 апреля заявил, что его подзащитный на судебных слушаниях при закрытых дверях рассказал о пытках электротоком, избиениях и угрозах убийством, если он не сознается в шпионаже в пользу Украины.

Адвокат Алексей Ладин также рассказал, что пытки продолжались два дня после задержания журналиста 10 марта. Защита называет сфальсифицированными обвинения против Есипенко, имеющего двойное гражданство – России и Украины.

О пытках писало также издание "Грати" со ссылкой на источник в следственном изоляторе.

Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай заявил, что руководство медиакорпорации возмутили сведения об издевательствах над Владиславом Есипенко. Журналист "должен быть освобождён тотчас, и ему немедленно должно быть позволено воссоединиться с семьёй на Украине", - подчеркнул Джейми Флай. Он высказал сомнение в обстоятельствах, при которых Есипенко дал признательные показания, подчеркнув, что, судя по всему, его вынудили на этой силой и без доступа к адвокату. "Российские власти и в прошлом использовали лживые обвинения против сотрудников Украинской службы Радио Свобода. Владислав – журналист-фрилансер, он не шпион и должен быть освобождён", - добавил Флай.

ФСБ России заявляет, что Владислав Есипенко, который сотрудничает с редакцией сайта Крым.Реалии, подозревается в сборе информации для украинской разведки. В российской спецслужбе утверждают, что при задержании на трассе Симферополь-Алушта в машине журналиста обнаружили предмет, похожий на бомбу. По статье о незаконном изготовлении взрывных устройств ему грозит до шести лет лишения свободы.

Представитель защиты Алексей Ладин назвал постановочным телеинтервью, вышедшее в эфир 18 марта на "Крым 24", в котором Есипенко сознаётся в шпионаже. Адвокат процитировал слова своего подзащитного о том, что он зачитывал вслух текст, который ему дали. Также, по словам Ладина, у журналиста серьёзные проблемы с почками, и на судебных слушаниях он говорил, что ему необходимы лекарства.

Служба внешней разведки Украины назвала арест Владислава Есипенко "удобной попыткой отвлечь внимание населения от многочисленных проблем полуострова" в седьмую годовщину его аннексии, которая отмечалась 18 марта.

Москва называет присоединение Крыма восстановлением исторической справедливости и отрицает обвинения в агрессии против Украины и серьёзных нарушениях прав человека.