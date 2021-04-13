В Новгородской области вернули режим самоизоляции для пожилых

В Новгородской области вновь введен режим самоизоляции для пожилых жителей. Об этом сообщает оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в регионе.

По словам губернатора Андрея Никитина, ограничение затронет работающих жителей старше 65 лет и неработающих пенсионеров от 60 до 65 лет. Им разрешено посещать только магазины и аптеки рядом с домом и гулять с 8 до 11 часов дня.

Власти приняли такое решение в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией среди людей старше 60 лет. По данным областного управления Роспотребнадзора, после отмены ограничений в феврале она увеличилась на 7 процентов. На сегодняшний день около 40 процентов от общего числа инфицированных COVID-19 в Новгородской области – неработающие пенсионеры. Остаётся высокой и доля пациентов с тяжёлой формой протекания болезни, отметили в ведомстве.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Новгородской области за последние сутки выявлены 40 новых заражений. Всего за время пандемии зарегистрированы 29 182 случаев заражения, 121 пациент умер.