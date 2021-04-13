Правозащитника из Бурятии объявили в международный розыск

Следственный комитет объявил руководителя бурятского отделения правозащитной организации "Сибирь без пыток" Евгения Хасоева в межгосударственный розыск по делу об угрозах насилия в отношении судебного пристава. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Хасоев заочно арестован, ему предъявлено обвинение и назначена судебно-психиатрическая экспертиза для решения вопроса о вменяемости обвиняемого. У Хасоева была травма головы. По данным СК, сейчас правозащитник находится в Сербии.
Ранее Хасоев заявил, что уезжает из России, поскольку считает уголовное преследование "политически мотивированным". По словам правозащитника, дело может быть сфабриковано, чтобы поместить его в психоневрологический диспансер.
- Евгения Хасоева полицейские задержали 8 февраля на заседании, где он был в статусе защитника одного из участников акций протеста 23 и 31 января. У правозащитника возник конфликт из одним из судебных приставов, который, по словам Хасоева, его провоцировал. По версии СК, Хасоев вызвал пристава на улицу и внезапно "достал из кармана шило и складной нож, после чего высказал угрозы расправой".
- В отношении Хасоева также возбуждено уголовное дело о клевете из-за фильма "Я полицейский, которого пытали полицейские". Следствие полагает, что в фильме правозащитник "озвучил заведомо ложные сведения, порочащие одного из сотрудников органов внутренних дела". Евгений Хасоев считает, что дело о клевете возбудили из-за отсутствия доказательств по первому уголовному делу.
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