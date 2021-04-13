Правозащитника из Бурятии объявили в международный розыск

Следственный комитет объявил руководителя бурятского отделения правозащитной организации "Сибирь без пыток" Евгения Хасоева в межгосударственный розыск по делу об угрозах насилия в отношении судебного пристава. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Хасоев заочно арестован, ему предъявлено обвинение и назначена судебно-психиатрическая экспертиза для решения вопроса о вменяемости обвиняемого. У Хасоева была травма головы. По данным СК, сейчас правозащитник находится в Сербии.

Ранее Хасоев заявил, что уезжает из России, поскольку считает уголовное преследование "политически мотивированным". По словам правозащитника, дело может быть сфабриковано, чтобы поместить его в психоневрологический диспансер.