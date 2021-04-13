Писатель Василий Голованов скончался на 61 году жизни, сообщили в фейсбуке основатель книжного магазина "Фаланстер" Борис Куприянов и страница литературной премии "Ясная Поляна". Он был известен как исследователь истории анархизма.

Голованов родился в Москве, окончил факультет журналистики МГУ, работал журналистом, публиковался в журналах "Новый мир", "Октябрь", "Знамя", "Дружба народов", "Новая Юность".

В 1997 году дебютировал книгой "Тачанки с Юга", посвящённой истории махновского движения. В 2008 году выпустил биографию Нестора Махно в серии "Жизнь замечательных людей". В 2010 году — сборник эссе "Сопротивление не бесполезно". В 2018 — сборник эссе и статьей "Анархисты. Нелинейная геометрия революции".

В 2002 году был награждён Премией министерства печати России за лучшую книгу года — "Остров, или Оправдание бессмысленных путешествий". В 2009 году за ту же книгу стал лауреатом премии "Ясная Поляна. XXI век". После этого опубликовал её ещё раз в переработанном мире. Награждался премиями за лучшие публикации в "Новом мире" и "Дружбе народов". Публиковал рассказы и повести. Они были собраны в сборники, самый известный из которых — "К развалинам Чевенгура".

Причины смерти Голованова не называются. По словам Куприянова, он тяжело болел.