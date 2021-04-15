Сказка про бычка. Сергей Елединов – о бельведере и энтерпрайзе

В первый месяц армейской службы я был отловлен старшиной и получил приказ срочно отдраить до блеска "энтерпрайз". И выведя меня из когнитивного ступора, он пояснил: "энтерпрайз" – это отхожие места. После чего доходчиво до меня довёл, что здесь все решает он, в том числе как и что будет называться. Всем известно выражение "Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку". И тогда так говорят в ироничном смысле, в ответ на необоснованную претензию, но чаще в контексте констатации различия в правах и приоритетах, имея в виду двойные стандарты.

"Шпион" и "разведчик" – ассоциативно большинство сразу отметит отличие: первый – это "враг", а второй – "наш". Международное право даёт четкие формулировки, не зависящие от личных пристрастий, и критерием отличия является форма выполнения скрытного сбора секретной информации. Разведчик не скрывает своей принадлежности и статуса, в случае поимки считается военнопленным, а шпион считается уголовным преступником. Считается тем, кто его поймал.

На практике международное право редко является прикладным предметом, так что обращение к нему трансформировалось в схоластическое жонглирование наиболее приемлемыми интерпретациями. Примером тому – нестихающие дебаты о том, кого считать "наёмниками", а кого "инструкторами" или "операторами ЧВК". Ключевое здесь – кто будет считать и кого будут слушать. А законы часто пишут победители.

Аналогичные процессы происходят и в оценках оппозиционного движения, прежде всего, когда речь заходит о методах протеста. Мирный протест редко достигает результата, насильственный часто приводит к вооружённым столкновениям, а это в современном мире де-факто может квалифицироваться как терроризм. Власть может не соглашаться на уступки, подавлять оппозицию всеми доступными средствами, и международное сообщество может характеризовать эту власть как преступный режим. Где провести границу?

Любой общественный протест против власти выбрасывает на поверхность прежде всего вопрос о легитимности. "Власть исходит от народа", отношение народа к власти определяется ее легитимностью. Власть может пойти на уступки оппозиции и легитимность сохранить. А может попытаться задавить протест, задушить его, ведь даже при кризисе легитимности действующая власть почти всегда остается легальной. Власть всегда считает себя Юпитером, богом со всеми присущими ему правами, и – в зависимости от степени собственной авторитарности – так или иначе относит всех несогласных к категории скота, пусть даже крупного и рогатого. Ну а быку позволительно вести себя по-скотски. И оппозиция может не пойти на попятную, также используя все возможные методы протеста и борьбы, и конфликт может принять затяжной характер.

Когда я стал старшиной, то сортиры стали называться "бельведером"

Но оппозиция редко выражает мнение всего народа, внутренний конфликт никогда не возникает и не развивается в вакууме. Мировое сообщество разделяется на "своих" и "чужих". На современном этапе причины размежевания выходят за рамки глобальных идеологических противоречий. Причинами могут быть рохинджа, Асад, хуситы и Мадуро, иметь конфессиональную, этническую, региональную окраску. Могут базироваться на суверенности, демократии или либеральных ценностях.

Среди просто сочувствующих могут оказаться и пристрастные интересанты, которые будут словом и делом помогать противоборствующим сторонам. И если спектр "дел" огромен, то под словом прежде всего понимается информационно-пропагандистское освещение конфликта, потому что любой общественный конфликт – не только вооруженное столкновение, но и борьба за умы. Борьба это будет непримиримой, потому что победитель в конфликте получит власть, а с ней – легальность и легитимность, даже определенное признание мировым сообществом, пусть даже и незначительное. Вместе с правом давать определения: кому в действительности быть Юпитером, а кому быком.

Можно быть, а можно казаться. Можно выдавать желаемое за действительное. Международные регулирующие механизмы отсутствуют, ценность резолюций и решений ООН зачастую не выше стоимости бумаги, на которых они написаны. Каждая из противоборствующих сторон, не дожидаясь финала, начинает интенсивно накачивать информационное пространство своими версиями и определениями. У этой информационной гонки будут свои лидеры, кто-то окажется оперативнее, кто-то информативнее, кто-то более профессионален, кто-то понаглее и попрямолинейнее. И почти в каждом источнике правда будет перемежёвываться с ложью и вымыслом – потому что даже полевое исследование может быть субъективным, аналитика предвзятой, профессионалы могут ошибаться. Правда может быть неубедительной, а ложь и вымысел часто подкрепляются силой и деньгами. Экономические показатели и уровень благосостояния населения могут быть нивелированы климатическими изменениями и архаичными укладами жизни. В этом потоке можно захлебнуться, но достаточно просто принять одну из сторон. Любая выбранная позиция, даже основанная просто на личных симпатиях, будет верной. Потому что даже окончание конфликта поставит точку только на конкретный период.

Тот, кто читал древний миф, знает, что и Юпитер, и бык – просто разные ипостаси верховного божества, просто разные его состояния, переходящие из одного в другое. В зависимости от обстоятельств будут появляться новые Юпитеры, новая власть. И она зачастую будет характеризовать своих подданных и своих противников не только по мясо-молочным показателям. Она будет награждать разведчиков и ловить шпионов, одновременно с этим кого-то реабилитируя, а кого-то лишая званий и наград. Вне зависимости от реального положения вещей и тем более – от нашего мнения.

Кстати, когда я стал старшиной, то сортиры стали называться "бельведером". Предполагаю, что это название ненадолго пережило мое увольнение из части.

Сергей Елединов – блогер, специалист по управлению



Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции