Латвия выразила протест в связи с поведением военного атташе РФ

Министерство иностранных дел Латвии выразило протест в связи с нарушением законов страны и "неуважительным" поведением со стороны военного атташе России Руслана Ушакова, который устроил во время карантина шумную вечеринку и показывал неприличные жесты вызвавшим полицию соседям.

При этом в сообщении, опубликованном на сайте министерства, отмечено, что временный поверенный в делах российского посольства Вадим Васильев выразил понимание позиции МИД Латвии и заявил, что инцидент не останется без внимания.

В среду латвийское издание Delfi опубликовало фотографии с вечеринки, которую, как утверждается, организовал военный атташе России Руслан Ушаков во дворе частного дома в Риге. В ней, по данным СМИ, участвовали около 10 человек, приехавших в гости к Ушакову на машинах с дипломатическими номерами.

Спустя какое-то время соседи военного атташе, недовольные громкой музыкой и тем, что собравшиеся нарушают карантинные ограничения, вызвали полицию. После этого Ушаков начал показывать им неприличные жесты.

Отдельно отмечается, что прибывшая на место полиция нарушений не обнаружила и уехала, а вечерника продолжилась.