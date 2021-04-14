Депортированный из Франции чеченец находится в полиции Урус-Мартана

Уроженец Чечни Магомед Гадаев, депортированный из Франции и переданный чеченским полицейским в Новом Уренгое, содержится в отделе полиции Урус-Мартана. Об этом сообщила представитель Human Rights Watch в России Татьяна Локшина со ссылкой на адвоката. С её слов, защитника к Гадаеву пока не допустили, пишет "Кавказский узел".
По информации, полученной от его родственников, утром 13 апреля полицейские привели Гадаева в дом его родителей в Закан-юрте. Ему дали возможность кратко поговорить с матерью. Сотрудники силовых структур Чечни заверили мать Гадаева, что хотя он задержан, никакого вреда ему не причинят, и посоветовали обращаться по его поводу в полицию Урус-Мартана, рассказала Локшина.
По её данным, адвокат Семен Цветков, находясь в Грозном, в течение всего дня выяснял, где находится Гадаев, но получал от представителей различных силовых структур ответ, что у них нет никакой информации о деле депортированного.
- Магомед Гадаев, покинувший Россию в 2010 году, проходит свидетелем по уголовному делу, возбужденному против чеченских силовиков по статьям "Похищение человека" и "Превышение должностных полномочий", которое расследуется до сих пор,сообщила ранее "Новая газета". В Чечне Гадаев был похищен, его удерживали на базе чеченской силовой структуры, откуда ему удалось выбраться и уехать за границу.
- Его задержали во Франции 8 апреля, когда он пришел в полицию. Гадаев приходил туда ежедневно по условиям суда, который в конце марта отменил его депортацию: французский адвокат доказал, что на родине уроженцу Чечни грозят пытки.
- Несмотря на это 9 апреля его выдворили из Франции. В депортационной тюрьме, он порезал себе живот в знак протеста против решения французских властей.
- 10 апреля Гадаев попросил защиты у полицейских Нового Уренгоя, где он укрывался после принудительного возвращения в Россию. Ему пришлось обратиться в полицию после того, как его дом окружили сотрудники чеченской полиции.
- Как сообщили Кавказ.Реалии в "Комитете против пыток", чеченские спецслужбы вышли на связь с родственниками Гадаева в республике и принуждали их вернуть беженца домой, обещая "судить по справедливости". При этом, по данным правозащитников, российские правоохранительные органы претензий к Гадаеву не имеют.
- Как выяснила Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, формальным основанием для задержания и передачи Магомеда Гадаева чеченским полицейским стало уголовное дело, возбужденное по факту якобы найденного в Чечне в день высылки Гадаева из Франции схрона оружия. 12 апреля в помещении Центра "Э" МВД по Чечне Гадаеву предъявили обвинение в незаконном обороте оружия. Правозащитник Олег Орлов не исключил, что дело о схроне могло быть сфабриковано.
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