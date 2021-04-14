DW: на посты депутата Слуцкого накручивают лайки и репосты

Посты председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, где он обычно рассказывает про "провокации со стороны Брюсселя" или "адский абсурд" администрации Байдена, регулярно выставляются на одной из платформ накрутки лайков и репостов. Об этом сообщает DW.

Издание выяснило, что речь идёт о платформе Bosslike.ru. Цены за посты Слуцкого — одни из самых высоких на данной бирже. Лайк или репост в Facebook и Twitter обходится заказчику в полтора-два рубля. С середины марта, когда DW начала наблюдение за активностью на этой бирже лайков, на ней появлялись все посты депутата Слуцкого.

Пост в твиттере "Снова обвинять других, смотря как в зеркало? Не Россия отдаляется от ЕС, Брюссель раз за разом провоцирует конфронтацию" собрал 170 лайков. DW проверила все 78 доступных аккаунтов, лайкнувших этот твит. И все, кроме одного, были с платформы Bosslike.

На письменный запрос журналистов издания с просьбой пояснить, причастен ли он или его подчиненные к покупке лайков и репостов для его записей в соцсетях, Слуцкий пока не ответил.



Издание также утверждает, что на этой бирже по накрутке набирают подписчиков аккаунты, поддерживающие действия московской мэрии.

С 2018 года накрутки лайков в социальных сетях исследует Центр стратегических коммуникаций НАТО. Один из авторов докладов центра Рольф Фредхейм рассказал в беседе с DW, что тоже встречал аккаунты политиков на бирже лайков. Чаще всего, по его словам, это мелкие муниципальные политики. Но самые большие имена, которые эксперты центра регулярно наблюдают на платформах по накрутке - это депутаты Госдумы, сказал аналитик. Однако отказался уточнить, о ком именно идет речь.